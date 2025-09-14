El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Álvaro Gete celebra su gol con Cayarga, que fue el asistente.

Álvaro Gete celebra su gol con Cayarga, que fue el asistente. Mario Rojas
Real Avilés 2 Osasuna Promesas 0

Gete entra en la historia del Real Avilés con su gol a Osasuna Promesas: «Casi que no marcaba desde alevines»

El mediocentro cántabro anotó su primer tanto con la camiseta del club. «Ya tenía ganas, después de que no se diese la temporada pasada»

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:53

Pocos hubieran previsto que sería Álvaro Gete el encargado de conseguir el primer tanto del Real Avilés en Primera RFEF. Además, también fue el primero suyo de manera oficial con el club, después de haberlo conseguido en amistosos de pretemporada. «Son cosas curiosas del fútbol. El año pasado no marqué ninguno y este año me ha tocado a mí hacer este tan especial», sonríe.

Sobre su efusiva celebración, comentó que no era para menos. «Casi no marco desde alevines, como para no celebrarlo bien», sonrió. Aunque fue demasiado humilde, pues hace tres y cuatro temporadas sí marcó goles en Segunda RFEF con el Rayo Cantabria. Por ahora titular, el cántabro se encuentra muy feliz. «Ojalá pueda seguir en el equipo inicial. Además creo que el de hoy estaba siendo mi mejor partido, en el que más cómodo me estaba encontrando».

En lo que respecta al inicio de curso realavilesino, con cuatro puntos de nueve posibles, Gete también lo valora de manera positiva. «Hay que tener en cuenta que empezamos la temporada contra dos 'cocos' como Ponferradina y Lugo. Ese uno de seis no estaba mal y lo pudimos refrendar con estos tres puntos en casa que estaba claro que se tenían que quedar aquí».

Todo ello después de un partido al que «entramos muy bien. Tuvimos ocasiones para marcar más goles, pero no lo hicimos y al final esta categoría es muy igualada y ellos también tuvieron las suyas». Próxima parada, Salamanca, para medirse a Unionistas el domingo en el Reina Sofía.

