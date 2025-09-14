El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Quicala, en un partido del Real Avilés en el Román Suárez Puerta. José Simal
Primera RFEF

En directo: Real Avilés Industrial - Osasuna Promesas

Los blanquiazules buscan ante su afición su primera victoria de la temporada

Samuel Osorio

Avilés

Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:44

11:53

El Real Avilés busca la primera victoria de la temporada, tras empatar en Lugo el pasado sábado, ante un Osasuna Promesas que aún no conoce la derrota.

11:52

El arbitro del encuentro será Álvaro Juncal, del colegio gallego, asistido en las bandas por Sergio Doval y José Miguel Álvarez.

11:50

Alineación del Osasuna Promesas

En directo: Real Avilés Industrial - Osasuna Promesas

Enlace copiado

11:49

Alineación del Real Avilés

En directo: Real Avilés Industrial - Osasuna Promesas

Enlace copiado

11:46

¡Buenos días a todos! Bienvenidos a la 3ª jornada de liga de Primera RFEF, donde el Real Avilés Industrial recibe al Osasuna Promesas en el Román Suárez Puerta.

Ver más
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los investigadores creen que el asesinato del ganadero de Ribadesella pudo cometerse dentro de su casa
  2. 2

    «Entraron dos encapuchados y machacaron a golpes a Toño, yo no me enteré porque estaba arriba»
  3. 3 Una mujer se fractura la pierna izquierda en medio de Cimavilla, en Gijón
  4. 4 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  5. 5

    El director del Israel deja la Vuelta y regresa a Navarra tras la aparición de pintadas en su casa
  6. 6 Un motorista polaco, herido al chocar contra un coche en el Puerto de Tarna
  7. 7

    «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»
  8. 8 «Si vienes de fuera, Suiza es ridículamente caro»
  9. 9

    Windar plantea un ERE para 70 trabajadores
  10. 10 El defensa del Real Oviedo Nacho Vidal permanece hospitalizado en observación tras las pruebas satisfactorias

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio En directo: Real Avilés Industrial - Osasuna Promesas

En directo: Real Avilés Industrial - Osasuna Promesas