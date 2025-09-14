En directo: Real Avilés Industrial - Osasuna Promesas
Los blanquiazules buscan ante su afición su primera victoria de la temporada
Samuel Osorio
Avilés
Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:44
11:53
El Real Avilés busca la primera victoria de la temporada, tras empatar en Lugo el pasado sábado, ante un Osasuna Promesas que aún no conoce la derrota.
11:52
El arbitro del encuentro será Álvaro Juncal, del colegio gallego, asistido en las bandas por Sergio Doval y José Miguel Álvarez.
11:50
Alineación del Osasuna Promesas
Enlace copiado
11:49
Alineación del Real Avilés
Enlace copiado
11:46
¡Buenos días a todos! Bienvenidos a la 3ª jornada de liga de Primera RFEF, donde el Real Avilés Industrial recibe al Osasuna Promesas en el Román Suárez Puerta.
-
