Osky, ayer tras el entrenamiento con el equipo en La Toba 2. José Simal
Entrevista

Osky, jugador del Real Avilés: «Quería volver para poder reivindicarme»

«Rechacé alguna oferta de Primera RFEF porque confiaba en que se diese la oportunidad de seguir en este proyecto»

Santy Menor

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:50

Óscar Menéndez Carracedo, más conocido como Osky, fue sin duda la gran sorpresa del mercado de fichajes de verano del Real Avilés Industrial. Cuando ... todo el mundo revisaba las aplicaciones para ver en qué equipo iba a jugar esta temporada, finalmente fue reclutado de nuevo por Miguel Linares para el proyecto blanquiazul en Primera RFEF. El lateral zurdo ovetense, todavía sub 23, cuenta en LA VOZ DE AVILÉS cómo vivió el verano y con qué objetivos afronta la presente campaña tras debutar en la categoría en Salamanca.

