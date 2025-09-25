Osky, jugador del Real Avilés: «Quería volver para poder reivindicarme»

Óscar Menéndez Carracedo, más conocido como Osky, fue sin duda la gran sorpresa del mercado de fichajes de verano del Real Avilés Industrial. Cuando ... todo el mundo revisaba las aplicaciones para ver en qué equipo iba a jugar esta temporada, finalmente fue reclutado de nuevo por Miguel Linares para el proyecto blanquiazul en Primera RFEF. El lateral zurdo ovetense, todavía sub 23, cuenta en LA VOZ DE AVILÉS cómo vivió el verano y con qué objetivos afronta la presente campaña tras debutar en la categoría en Salamanca.

–¿Qué sintió en el debut el pasado domingo?¿Se lo esperaba?

–Bueno, poco a poco iba cogiendo el ritmo en los entrenamientos, había entrado en convocatorias y llevaba calentando todo el segundo tiempo. El míster llamó primero a Quicala y a Natalio para entrar y un poco en el lapso de tiempo entre las revisiones del penalti y volver a tirarlo me llamó y a mí y lógicamente muy contento de volver a jugar varios meses después.

–¿Cómo vivió todo este verano? Ha sido extraño.

–Ha sido una situación atípica, pero como bien explicó Miguel –Linares, director deportivo del Real Avilés–, aunque en un principio el club optó por no renovarme, sí que me comentaron la posibilidad de continuar en el equipo a finales de mercado y bueno, yo como vi esa puerta entreabierta decidí arriesgar, esperar por esta opción y rechazar ofertas que me llegaron tanto de Primera como de Segunda RFEF.

–Sin duda, la apuesta fue ganadora. Entiendo que la adaptación ha sido muy sencilla...

–Claro. Al final conozco a la mitad de la plantilla, a alguno de los jugadores que han venido también los conocía y la directiva y los trabajadores del club siguen siendo los mismos, así que no es necesaria la adaptación. Estoy donde quiero estar.

–¿Habló con algún jugador de la plantilla durante el verano? Sería una situación rara...

–La verdad es que no. Preferí no decir nada hasta que mi regreso no fuese seguro.

–¿Cómo se preparó? ¿Se nota mucho el no entrenar con un equipo y no disputar partidos de pretemporada?

–Sí que se nota, de ahí que desde que empecé a entrenar con el equipo estoy yendo de menos a más con el paso de los días. Antes de firmar, estuve entrenando solo con un preparador físico y un fisio, aunque obviamente no es lo mismo. Jugar partidos de pretemporada es importante.

–¿Con qué objetivos ha vuelto al Real Avilés?

–A nivel grupal, lógicamente quiero ayudar al equipo lo máximo posible. Y a nivel individual, si aposté tanto por seguir aquí es porque tengo ganas de reivindicarme. La temporada pasada no estuve a mi mejor nivel por diferentes circunstancias: lo saben en el club, lo sabe la afición y también lo sé yo. Creo que puedo hacer las cosas mejor y confío en demostrarlo esta temporada.

–Aunque usted sabe lo que es estar en dinámica de un equipo de Segunda División como en su día el Real Oviedo, ¿qué le parece la Primera RFEF?

–Sinceramente, no está muy alejada de la Segunda División. Están equipos como el Tenerife o el Racing de Ferrol y está claro que el nivel sube mucho con respecto a Segunda RFEF, que no está mal pero no hay tanta calidad.

–Ahora mismo está jugando Campabadal como lateral izquierdo, pero el 'míster' apostó por usted el otro día por delante de Viti. ¿Le dice algo eso?

–Creo que, como en el resto de posiciones del campo, hay mucha competencia en el lateral izquierdo y eso es bueno para todos. Ninguno se relajará y todos intentaremos dar nuestra mejor versión para sumar minutos.

–¿Ve equipo para conseguir la permanencia?

–Yo creo que sí. Con la base de jugadores de la temporada pasada y los que han venido nuevo creo que podemos competir bien en esta categoría.