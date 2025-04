Punto de tensión en el Suárez Puerta

Santy Menor Avilés Miércoles, 16 de abril 2025, 22:15 | Actualizado 22:35h. Comenta Compartir

Un punto para cada equipo. Así se decidió el miniderbi asturiano entre Real Avilés Industrial y Langreo (0-0), ante 4.168 espectadores en el Suárez Puerta, la mejor entrada de la temporada hasta el momento. Las necesarias rotaciones no surtieron efecto y el conjunto blanquiazul, al que le costó tomarle el pulso al partido, acusó entregar la primera parte. Cuando pisó el acelerador tras el paso por vestuarios, no acertó con el gol e incluso pudo irse de vacío a la caseta de no ser por Álvaro Fernández. Todo ello en mitad de una tensión y unos nervios que evidenciaban la importancia de los tres puntos.

Javi Rozada realizó incluso más rotaciones de las esperadas. El técnico blanquiazul apostó de inicio por Julio en lugar de Jose Martóinez, con Alarcón en la banda derecha y Momoh como única referencia en punta dejando en el banquillo a Santamaría y a Natalio, con Javi Cueto aún en la grada junto a Edu Cortina y Palacín, que sigue sin minutos.

El Langreo apostó por un 'once' muy ofensivo, pero que no consiguió inquietar a Álvaro en los primeros 45 minutos. Un 1-4-4-2 con Guille Cueto en la derecha, Pablo Álvarez en la izquierda y dos delanteros: Iván Breñé y el enrrachado ex del Sporting Miguel Ángel Guerrero.

Real Avilés Álvaro Fernández; Callís, Julio, Babin, Viti; Gete; Alarcón (Isi Ros, m. 57), Mecerreyes (Natalio, m. 85), Kevin Bautista, Davo (Nico Fernández, m. 75); y Momoh (Santamaría, m. 57) 0 - 0 Langreo Adrián Torre; Nacho López (Dacal, m. 66), David Fernández, Keko Hevia, Álex Menéndez; Guille Cueto (Sergio Orviz, m. 80), Joselu, Juan López, Pablo Álvarez (Pablo Ares, m. 87); Guerrero (Alain, m. 80) e Iván Breñé. Árbitro Oliveira Dios (Comité Gallego). Amonestó a Alarcón, Gete, Babin, Isi Ros, Callís; y a Juan López, Nacho López, David Fernández.

Incidencias Partido disputado en el Suárez Puerta. 4.168 espectadores. Césped en buenas condiciones. Sol en la primera mitad y un aguacero al inicio de la segunda. No se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del exfutbolista del Real Avilés, Abel Díez.

En la primera parte los guardametas no comparecieron. Ni Álvaro ni Adrián Torre tuvieron que intervenir con las manos. Tras un comienzo igualado y con muchas imprecisiones por parte de ambos equipos, el Real Avilés fue poco a poco haciéndose con la posesión del balón e intentando hacer daño por las bandas a través de Callís y Davo. Sin embargo, cuando no fallaba el último pase lo hacía el remate.

La ocasión más clara del Langreo en el primer acto no debería definirse como tal, pues se trató de un centro lateral después de un saque de esquina que se paseó por delante de la portería de Álvaro. En todo caso, no había nadie cerca al remate.

El Real Avilés tuvo algún acercamiento peligroso. Disparos lejanos de Kevin Bautista que no llegaron a Adrián Torre y sobre todo un cabezazo de Momoh a centro de Callís que, con todo a favor, no alcanzó dirección portería. El atacante pareció rematar hacia atrás, después de un salto poco coordinado.

Las entradas de Isi Ros y Santamaría revitalizaron el ataque de un cuadro blanquiazul en el que volvió a ser clave Álvaro

El paso por vestuarios le sentó bien al Real Avilés, que firmaría en la primera jugada su primer tiro a puerta del partido. Pase filtrado de Mecerreyes y remate de Momoh desde dentro del área, bien cerrado por Keko Hevia y a las manos de Torre.

Seguía mejorando el Real Avilés y Rozada redobló la apuesta introduciendo en el terreno de juego a Isi Ros y Santamaría por Alarcón y Momoh. Aunque ambos tenían el reto de entrar en calor lo más rápido posible, lo cierto es que, sin llegar a mostrar su mejor versión, sí mejoraron a sus compañeros, protagonizando alguna ocasión que pudo decidir el partido.

Sin embargo, el 1-0 pudo llegar primero de las botas de Davo, en un centro-chut desde la izquierda que se fue lamiendo el poste izquierdo de la portería de Adrián Torre. A renglón seguido, Pablo Acebal retiró del terreno de juego al exblanquiazul Nacho López, con tarjeta amarilla, e introdujo a Dacal, situando a Guille Cueto, extremo de origen casi delantero, como lateral derecho. Era una oportunidad de oro para el Real Avilés, pero la esperada entrada de Nico Fernández por Davo tampoco acabó por desarbolar esa banda derecha de un ordenado cuadro azulgrana.

Después de que Julio no acertarse a rematar en un barullo dentro del área a la salida de un córner, Pablo Acebal cambió el dibujo a once minutos del final replicando el 1-4-1-4-1 de Rozada. Esto le permitió tener algo más de balón y, con más corazón que cabeza, empezó a generar balones parados peligrosos. En uno de ellos, a la salida de un córner, Juan López tuvo la ocasión del partido, pero, como siempre, aparecieron las manos salvadoras de Álvaro para alejar el peligro.

A la sanción de Alarcón para el miércoles, por la quinta amarilla vista en los primeros minutos de partido, se unió la de Babin, que también cumplirá ciclo después de emplearse con dureza para cortar un peligroso avance del Langreo en los últimos minutos. El partido ganaba en tensión por faltas cometida sobre Isi y precisamente el murciano sería protagonista en la última ocasión clara del Real Avilés.

Santamaría ganó un balón escorado a la izquierda, centro al área y ahí recibió Natalio, que se giró, la pico para Isi y el remate forzado del extremo, con Adrián Torre al quite, se marchó por encima del larguero. La jugada acabaría con Isi tirado en el suelo pidiendo penalti y un conato de tangana que fue repelida rápidamente por los propios protagonistas.

Al final, un punto para cada equipo que fue visto con buenos ojos, pues ambos continúan cerca de sus objetivos. El Real Avilés de certificar la tercera plaza y el Langreo a dos puntos del 'play off' a falta de nueve.