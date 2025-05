El Suárez Puerta se muda: 900 aficionados del Real Avilés desembarcarán en Madrid

Alberto Santos Avilés Sábado, 24 de mayo 2025, 22:03 Comenta Compartir

A Jorge Valdano, exjugador argentino y comentarista deportivo, le gusta resaltar que «el fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes». Es 'sólo' un deporte, pero también un producto de entretenimiento e identidad de primer nivel que moviliza a masas de aficionados. Para muestra, lo que pasará este domingo en el Cerro del Espino de Majadahonda. Casi una grada completa está reservada para cerca de 900 aficionados del Real Avilés Industrial (740 con las entradas facilitadas por el Rayo al club avilesino, más los que acudirán por su cuenta desde otras localidades de Madrid).

Ampliar Jenaro y Kiko, con la bufanda del Real Avilés en el Estadio Metropolitano de Madrid.

La mayoría de desplazamientos se realizarán este domingo de madrugada en autobuses y vehículos particulares, aunque hay quien ya está en la capital de España y luce con orgullo los colores blanquiazules. Por ejemplo, Jenaro y Kiko, dos hermanos del barrio de La Luz que aprovecharon el viaje para visitar el estadio Metropolitano y fotografiarse con sus bufandas del Real Avilés.

Avilesinos en Madrid

Poder ver al Real Avilés en 'casa' es un lujo para muchos avilesinos que viven en Madrid. Es el caso de Mariano García, afincado en la capital de España, que no duda en tirar de coche para acompañar a su equipo del alma a desplazamientos cercanos como Ávila, Guijuelo o Salamanca, y que este domingo sólo tiene que hacer unos cuantos kilómetros hasta Majadahonda.

«Llevo en Madrid desde el año 2006, pero Avilés y el Real Avilés tiran mucho», recuerda Mariano, que se aficionó al fútbol mientras acompañaba a su padre a ver al Ensidesa y ya no dejó de animar al Real Avilés tras la fusión. «Cada vez que mi padre se entera de que me voy de desplazamiento cuando juega cerca se echa unas risas. Es algo que no se me va de la cabeza, cuando está cerca, si podemos irnos siempre tratamos de hacer un viaje con mi amigo Rafa, otro avilesino que vive en Madrid», asegura.

Ampliar Mariano García, con la camiseta del Real Avilés en su domicilio madrileño.

Para Mariano García y para otros aficionados del Real Avilés en la capital, el sorteo de rivales en el 'play-off' de ascenso es lo más parecido a esperar a que te toque el Gordo de Navidad. «Sí, sí, cuando vi que jugaban en Madrid es como si me tocara la lotería. Ya en la primera ronda miraba a ver si salía el Rayo Majadahonda. Nos pasó en los dos últimos años con otros posibles rivales de Madrid. No hubo suerte y tocó el Gernika, que también fuimos a verlo, pero no a Granada, aunque estuvimos en el de la vuelta en Avilés. Lo más triste no es lo que pasó, sino que seguido al final del partido te vuelves para Madrid y te vas cabreado», bromea el avilesino.

Su presencia en el Cerro del Espino este domingo está asegurada y ya prepara un viaje relámpago a Avilés para estar en el partido de vuelta. La hora no ayuda, aunque sí «que sea el sábado, porque vuelves a Madrid el domingo más tranquilo y esperemos que con la buena noticia del ascenso».