El Real Avilés acelera para cerrar cuanto antes la llegada del nuevo entrenador

Miguel Linares, director deportivo del Real Avilés Industrial, sigue deshojando la margarita para elegir al próximo entrenador del conjunto blanquiazul, cuando quedan poco más de dos semanas para el inicio de la competición en Primera RFEF. Aunque el jienense no quiere precipitarse y está estudiando minuciosamente junto a su equipo de trabajo la gran cantidad de opciones que tiene encima de la mesa, la urgencia le está obligando a pisar el acelerador.

El del cuadro blanquiazul ha sido siempre un banquillo muy apetecible y su valor se ha multiplicado desde el ascenso a Primera RFEF, de ahí que la lista de ofrecimientos sea más amplia que nunca en los últimos años. Ahora le toca a Miguel Linares filtrar y, mientras que la opción de Nacho Castro se va enfriando, parece que va ganando enteros la de Víctor Cea, técnico madrileño con el que Linares trabajó en el UCAM Murcia.

Aunque ambas partes negaban ayer negociaciones cara a cara en el Suárez Puerta, un rumor que había corrido por las calles de la ciudad, lo cierto es que su perfil gusta tanto dentro de la dirección deportiva como el club. Natural de San Sebastián de los Reyes y con 41 años de edad, debutó en Segunda B muy joven, con 33, a los manos del Unión Adarve, al que consiguió salvar.

Este éxito le permitió dar un paso de gigante en su carrera, iniciando la siguiente temporada en un 'gallito' de la categoría de bronce del fútbol español como la Cultural Leonesa, aunque sería cesado después de 17 partidos, a pesar de que el equipo era cuarto, en puestos de 'play off', a cuatro puntos de la Ponferradina, que ocupaba el liderato.

Al año siguiente recaló en otro proyecto importante dentro de la antigua Segunda B como el Melilla, aunque esta vez su periplo se quedaría en tan solo once partidos dirigidos. Fue cesado con el equipo undécimo en la tabla.

A pesar de los dos despidos consecutivos, el Talavera le daría la oportunidad la curso siguiente, el interrumpido por el covid, logrando el éxito de ascender al cuadro manchego a Primera RFEF, categoría en la que debutaría al curso siguiente, siendo cesado a falta de ocho jornadas, a tres puntos de la salvación.

Su conexión con Miguel Linares llegaría a finales de la temporada 2022-23. Después de los ceses de Molo y Jorge Romero, el actual director deportivo del Real Avilés apostó por Cea para las últimas siete jornadas de Liga en Segunda RFEF, en las cuales consiguió cuatro victorias y dos empates. El equipo acabó en puestos de 'play off' y se ganó la renovación pese a no ascender.

Sin embargo, en la siguiente temporada, sería destituido tras quince partidos, con el equipo en sexta posición, a tres puntos del 'play off' pero a nueve del ascenso directo, objetivo del club. A pesar de ello, la pasada campaña tuvo la confianza del Espanyol B, equipo al que llegó en la quinta jornada y con el que se quedó a cuatro puntos del 'play off', yendo de más a menos, por lo que el club decidió rescindir el contrato firmado hasta junio de 2026.

Aunque no se descartan figuras como el citado Nacho Castro, con el que el club ha mantenido ya algún leve contacto, o David Movilla, un preparador exigente y con carácter, el club busca un perfil de técnico joven que concuerde con la filosofía de Miguel Linares y se adapte a la plantilla.

