El Real Avilés tiene su artillería a punto

Cuatro delanteros, cuatro perfiles distintos, pero una eficacia goleadora que impone en el grupo primero de Segunda RFEF. Todos los arietes del Real Avilés Industrial han sabido aportar valor añadido al equipo en momentos decisivos, cada uno en su rol e independientemente de los minutos jugados. Desde Álvaro Santamaría y Javi Cueto, con once y diez goles, respectivamente, pasando por Natalio, con un gran rendimiento en los minutos jugados en los que aportó ocho goles, hasta Momoh, menos habitual en las alineaciones, pero decisivo en la suma de tres puntos ante el Salamanca que también fueron muy importantes para llegar al 'play-off'.

Los cuatro delanteros suman treinta de los 46 goles que ha marcado el Real Avilés esta temporada, a falta de la última jornada ante el Numancia. Ese balance supone más del 65% de los tantos del equipo blanquiazul en liga regular, un porcentaje que invita al optimismo en el 'play-off' de ascenso.

«Somos cuatro delanteros que nos complementamos entre nosotros, eso se puede ver en los números y es bueno para el equipo» Álvaro Santamaría Delantero del Real Avilés

El máximo goleador es Álvaro Santamaría, que tras el doblete del sábado ante el Guijuelo suma once goles. «Estoy muy contento por la racha, tanto mía como del equipo, y estamos preparados para el 'play-off', que lo estamos deseando. Creo que es la clave del equipo, que llegamos todos en un buen estado de forma, y esta semana nos va a venir muy bien el descanso y recuperar las piernas para. Vamos a llegar muy preparados», asegura el delantero gijonés.

En cuanto a la aportación goleadora de todos los arietes del Real Avilés, valora que «somos cuatro delanteros que nos complementamos entre nosotros y creo que se puede ver en los números. Momoh no tuvo tantos minutos, pero todo lo que estuvo lo aprovechó, y luego Javi, 'Nata' y yo se ven números que son muy buenos para el equipo».

La eficacia de Santamaría no cambia si juega en punta o de enganche. «Me está tocando jugar más arriba por la lesión de Javi y estoy teniendo la suerte de meter gol, pero me puedo adaptar a las dos posiciones, así que donde toque jugar, contento», añade. Sobre el 'play-off', el delantero del Real Avilés lo tiene claro: «Ya que estamos aquí, por qué no soñar con él. Vamos a centrarnos en primera eliminatoria y si la pasamos, la segunda ya es definitiva. Lo tenemos cerca y vamos a pelearlo seguro», advierte.

«Sabemos que cualquiera de los cuatro podemos jugar y cuando lo hacemos, jugamos bien y metemos goles que valen puntos» Natalio Lorenzo Delantero del Real Avilés

Por su parte, Natalio Lorenzo reparte méritos entre todo el equipo. «Estamos muy bien en líneas generales todo el equipo, hemos llegado a la fase final del campeonato todos bien, en buenas condiciones, como se debe llegar, que es lo más importante, físicamente y mentalmente bien. Y los delanteros también estamos con gracia, dentro del campo juegue quien juegue nos llevamos bien y metemos goles importantes que valen puntos. Meterlos si el equipo no gana no valen para nada», reflexiona.

Mentalidad positiva

Para el capitán blanquiazul también es digno de destacar el buen rendimiento que ofrecen los delanteros, en especial Santamaría, Cueto y él mismo. «Tres es difícil porque siempre hay algunos que juegan más que otros, los que no juegan, o bajan de rendimiento o no están preparados..., pero en este caso la mentalidad que tenemos es muy buena, sabemos que cualquiera de los cuatro podemos jugar y cuando lo hacemos jugamos bien y metemos goles. Bendito panorama para el entrenador», defiende.

En su caso particular, juegue los minutos que juegue, siempre mete goles. «Es verdad que no estoy teniendo los mismos minutos que el año pasado, porque arriba hay buenos jugadores, y cada partido es un mundo porque el míster elige y ahora estoy teniendo más minutos. Me encuentro muy bien, físicamente he pasado por momentos en los que estaba peor y mejor, y ahora muy bien, el gol siempre se me ha caracterizado bien. Cuando las tengo intento meterlas, para el delantero es muy bueno y voy a seguir siempre metiendo goles esté donde esté», defiende.

«A los delanteros se nos valora por los goles, pero quiero destacar el trabajo de los compañeros para darnos buenos pases» Javi Cueto Delantero del Real Avilés

Javi Cueto tiene claro que «a los delanteros se nos valora por los goles, pero en este caso quiero destacar el trabajo que hacen todos los compañeros para darnos buenos pases. El equipo que tenemos detrás tiene mucho que ver». Su olfato goleador quedó demostrado ante el Guijuelo, donde el primer balón que tocó, a pase de Callís, tras salir al campo acabó dentro de la portería rival. «Los goles nunca sobran, hay que intentar aportar al equipo para que se vean reflejados con puntos», añade.

Aunque estuvo fuera en las últimas jornadas por una lesión, el delantero gijonés asegura que «estoy bien, volviendo a coger confianza. Hay que ir paso a paso para no dar pasos hacia atrás, hay que afianzar bien una base física y volver al 100%».

La segunda vuelta de Cueto ha estado acorde con el buen momento del equipo. «La temporada va un poco como el equipo en conjunto de menos a más, y esperamos finalizarla lo mejor posible con el objetivo que tenemos delante», indica el delantero blanquiazul que ya sabe lo que es ascender a Primera Federación, éxito que logró con el filial del Atlético de Madrid.