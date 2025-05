El Real Avilés quiere reventar el Suárez Puerta: 8.500 entradas para un día que puede ser histórico

Alberto Santos Avilés Lunes, 26 de mayo 2025, 14:05 Comenta Compartir

No va más. El sábado puede ser un día histórico para el Real Avilés Industrial y el club no quiere que nadie se quede sin una entrada que puede ser el mejor recuerdo si se consigue el ascenso a Primera Federación. El éxtasis de este domingo en el Cerro del Espino tras la victoria por 0-2 ante el Rayo Majadahonda ha dado paso a la ansiedad por no quedarse fuera de una hipotética celebración al final del partido del próximo sábado (20 horas) en el Suárez Puerta.

La maquinaria organizativa de una cita de ese calado lleva varios días en marcha, pero se ha acelerado desde primera hora de esta mañana en las oficinas del Suárez Puerta. La primera medida ha sido logística porque el club ha decidido aumentar el número de gradas supletorias a los laterales del estadio avilesino, que se sumarían a las que siguen instaladas en los fondos desde la semifinal ante el Atlético Antoniano.

Por tanto, no sólo habrá aficionados en los fondos, sino que también podrán ubicarse en ambas gradas en la zona inferior, tanto en la de José Cueto como en la de Juan Ochoa, donde estarán al lado de los banquillos hasta la línea de fondo del campo. En total, los cálculos que hace el club es que el aforo final del Suárez Puerta podría ser de 8.500 espectadores. Si se venden todas las entradas y se completa el aforo, eso supondría batir un registro histórico y daría pistas de la capacidad que debería tener un futuro estadio si la remodelación que proyecta Diego Baeza sale adelante.

Además, la ansiedad de la afición por conseguir su localidad ha llevado a adelantar a la tarde de este lunes, a las 16 horas, la venta de entradas en la tienda oficial del club en la grada de Juan Ochoa. El Real Avilés no sólo ha reforzado el equipo humano que estará a disposición de los abonados, sino que también se ha conseguido una segunda máquina expendedora de entradas, por lo que estaría cubierto en el caso de alguna incidencia. Cabe recordar que antes del partido de vuelta en casa con el Antoniano se estropeó la única máquina disponible y eso obligó a suspender la venta durante unas horas.

En cuanto a los precios, el club mantendrá la cuantía de la primera eliminatoria, por lo que los abonados deberán de adquirir su entrada para acceder al Román Suárez Puerta por 10 euros. Para ello deben presentar su carné en la tienda para adquirir la entrada. La principal novedad con respecto a la vuelta de la semifinal es que podrán obtener hasta cuatro entradas de acompañante por carné, y tendrán prioridad hasta el jueves.

De esta forma, los abonados adultos, jubilados, jóvenes e infantiles pagarán 10 euros por su entrada. Hay que tener en cuenta que el abonado mini tiene acceso gratuito, aunque es obligatorio adquirir la entrada. En el caso de los acompañantes, los adultos pagarán 20 euros en tribuna, 15 euros en tribuna baja (gradas supletorias) y 10 euros en los fondos (también gradas supletorias).

Los jubilados, jóvenes e infantil acompañantes tendrán que pagar 15 euros en tribuna y gradas supletorias de los laterales y 10 euros en los fondos. Los menores de 5 años dispondrán de acceso gratuito, con la obligación de retirar la entrada.

El club también tendrá un gesto de agradecimiento con los abonados que liberaron su asiento en la primera eliminatoria disponen de un 50% de rebaja en su entrada para este partido.

20 euros para el público en general

Si el próximo jueves no se completa el aforo del estadio Suárez Puerta, se abrirá de nuevo la venta de entradas para el público en general. La fecha prevista es el viernes, con precios más reducidos que en la semifinal del 'play-off' de ascenso. Los adultos (mayores de treinta años) pagarán 20 euros en tribuna, 15 en tribuna baja (gradas supletorias laterales) y 12 euros en los fondos. Los jubilados (mayores de 65 años) abonarán 20 euros en tribuna, 15 en tribuna baja y 12 euros en los fondos.

En cuanto al público joven e infantil (de 6 a 29 años), el precio es de 15 euros en tribuna, 15 en tribuna baja y 12 euros en los fondos. Los menores de 5 años entrarán gratis, con la obligación de sacar la entrada sin asiento. El punto de venta exclusivo será en la tienda oficial del Club, situada en los bajos del Román Suárez Puerta. Esta tarde comenzará la venta de entradas de 16 a 20 horas. Posteriormente, el horario será el siguiente: de martes a sábado de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas.

Por otro lado, aunque a tenor de la pobre asistencia este domingo de la afición del Rayo Majadahonda a su propio campo, la afición visitante estará situada en un sector de la grada de Juan Ochoa, con un precio único de 25 euros, a excepción de los menores de 5 años que contarán con acceso gratuito.

En caso de no poder asistir, el club continuará con la retransmisión del partido en su plataforma RAI TV a través de este enlace. El precio del partido será de 3,99 euros.