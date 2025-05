El Real Avilés y el Ayuntamiento fletarán autobuses gratuitos para Majadahonda

Real Avilés-Rayo Majadahonda: Final 'play off' de ascenso a Primera RFEF

Santy Menor Avilés Martes, 20 de mayo 2025, 18:46 Comenta Compartir

Habrá autobuses gratuitos para que la afición pueda animar a su Real Avilés Industrial en el partido de ida de la final del 'play off' de ascenso a Primera RFEF en el Cerro del Espino frente al Rayo Majadahonda (domingo 25 de mayo, 12 horas). Tras una reunión entre el presidente del Real Avilés, Diego Baeza, el director general, Pedro Arboleya, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento, Juan Carlos Guerrero, ambas partes han acordado fletar y sufragar los gastos de un número todavía indeterminado de autobuses.

«Son fechas complicadas y este tipo de viajes se suelen organizar con más margen, pero al final hasta el domingo por la noche no se supo el pase y hasta el lunes no se conoció el rival», explica Juan Carlos Guerrero. «Me consta que el club está negociando con varias empresas y a ver cuántos autobuses hay disponibles, porque no hay muchos. Pero saldrá adelante seguro».

Mientras tanto, los aficionados ya pueden ir retirando su entrada para el partido de manera online (https://majadahonda.compralaentrada.com/eventos), al precio único de 25 euros. Ya en el Cerro del Espino, donde se podrán adquirir entradas desde una hora y media antes del encuentro, tendrán que acceder al campo por la Puerta D y se sentarán en una de las gradas laterales. Aquellos seguidores del Real Avilés que residan en Madrid, también podrán adquirir sus entradas en la sede del club, en la calle Moreras de Majadahonda.

Los últimos grandes desplazamientos en autobús de la afición del Real Avilés fueron a Laredo o Torrelavega. Entre esta posibilidad y los viajes en coche y AVE que se están organizando paralelamente entre los aficionados, no se debería descartar una presencia masiva de unos 500 aficionados blanquiazules el domingo en Majadahonda.

