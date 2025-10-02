Campabadal, jugador del Real Avilés: «No podemos fallar en concentración, en la disputa de duelos» El lateral del Real Avilés destaca la competitividad del equipo y advierte de que «tenemos que ser más fuertes, no podemos marcar tres goles para ganar un partido»

Edu Campabadal sabe más por viejo que por futbolista. Con mil batallas disputadas sobre un terreno de juego, no se deja sorprender por nada. Conoce los entresijos del balompié mejor que nadie y sabe que la línea entre el éxito y el fracaso es tan delgada que en cuestión de segundos cambia el destino de los equipos y de los futbolistas. En Avilés hay ejemplos recientes, porque un penalti detenido por Álvaro Fernández en el minuto 90 convirtió una temporada que podía haber sido decepcionante en un ascenso histórico.

Después del partido de Salamanca, además del árbitro, también se señaló a algunos errores de bulto como causa de echar por la borda en media hora el excelente trabajo anterior. En una de esas jugadas se vio involucrado, entre otros, Campabadal, en un saque de banda que pilló a la defensa del Real Avilés un tanto desorientada. Una semana después, a la afición avilesina le faltó poco para sacar a hombros al lateral catalán tras ser decisivo con dos asistencias de gol que no había sumado en un mismo partido en toda su carrera.

«Sabemos que teníamos un partido muy controlado en Salamanca y se nos va por errores individuales, sobre todo falta de concentración, que es lo que no nos puede pasar a nosotros con respecto a otros equipos. Y luego, el fin de semana pasado, creo que ellos, a nivel de fútbol, estaban por encima, sobre todo la primera parte, pero supimos sobreponernos a nivel de intensidad, de agresividad en duelos, de saber que si íbamos nosotros más que ellos, al final el partido se podía poner, tal y como se dio que podíamos ir 0-3 al descanso, y al final vas 0-1 y vivos, y bueno, supimos jugar con eso. Gracias al trabajo de todos pudimos ganar 3-2», valora Campabadal.

«Competimos de tú a tú contra todos, igual en casa que fuera, y hay que seguir así porque vamos a conseguir puntos necesarios para nuestros objetivos»

En cuanto a su faceta de asistente de gol, con dos pases a Javi Cueto que fueron determinantes, el lateral no recuerda haber completado una actuación igual. «Una obviamente sí, pero dos qué va, imposible. Encima, una de pecho, y la otra con la izquierda que dices..., Pero bueno, al final es contribuir, intentar ayudar al equipo lo máximo que se pueda, así que contento», recuerda.

Fueron dos actos de fe, sobre todo el primero, la dejada de pecho, «que es una acción que hago para intentar atraer al lateral contrario y dejar más liberado a Isi para que pueda recibir el balón en banda, pero sí que es verdad que el lateral no me sigue, me quedo uno contra uno contra el central, y bueno, ya cuando me la tira Gete ya veo a Javi ahí, entonces intento dejársela para que pueda rematar porque yo era muy difícil que rematase».

Lo que tiene claro el equipo después del partido de Salamanca y ante el filial vasco, es que de los golpes se aprende. «Sí, yo creo que es eso, el tema es saber que no puedes fallar en concentración, en la disputa de duelos. Puedes fallar en acciones individuales, puedes fallar en acciones de pases, de controles, bueno, pero no puedes fallar en lo otro. Y con eso, el míster lo trabajamos mucho y creo que de la primera jornada ahora hemos mejorado muchísimo», advierte Campabadal.

Errores atrás

El domingo era un día para festejar, pero con el transcurso de los días el Real Avilés debe reflexionar sobre los fallos defensivos y los excesivos centros desde las bandas que se pasearon por el área pequeña sin intervención del portero y la defensa. El lateral catalán asegura que «hemos hablado también con el míster, hemos analizado y al final es eso, no puede ser. Tienen que moverte, tienen que hacer cosas positivas para que al final acaben en gol. Recuerdo que el segundo gol que le anulan a ellos creo que es una acción muy buena, que triangulan de primeras y al final es una acción que te meten a la espalda, que se puede dar, pero por ejemplo, el segundo gol que encajamos nosotros, que es un balón recto, no puede pasar. Tiene que ser mucho más difícil encajar goles. Sobre todo en esta categoría, donde normalmente las defensas se suelen anticipar a los delanteros».

La clave contra eso es, para el defensor catalán, que «creo que tenemos que ser más fuertes en eso porque no podemos marcar tres goles para ganar un partido».

Si para Campabadal es inédito dar dos asistencias de gol en un partido, lleva camino de serlo jugar también tanto tiempo en el lateral izquierdo. «Jugué una temporada, me acuerdo en el Lugo, que también por circunstancias había otro lateral derecho y luego lo pasaron a ser tanto lateral como extremo, entonces ya volví yo a lateral derecho. He jugado de todo en mi carrera, creo que falta portero, o sea que al final es saber un poco de qué va el trabajo y es muy parecido un lado a otro, simplemente son orientaciones y luego sí que es verdad que te cuesta un poquito más a la hora de sacar la pelota porque te orientas diferente, pero bueno, lo otro es prácticamente lo mismo».

El lateral blanquiazul ya confiaba en el equipo nada más fichar por el Real Avilés y ahora confirma su pronóstico «Sí, yo ya lo dije cuando llegué aquí, creo que la gente que venía de Segunda Federación, la que se ha quedado, tenía buen ritmo, que tenía intensidad, tenía agresividad, tenía cosas que a mí me gustaban mucho y que competían muy bien. Encima venían con un sistema de juego súper adaptado a ellos, que al final se ha cambiado por el cambio de entrenador, pero creo que la gente se ha adaptado a lo que también demanda el nuevo míster».

Para el jugador del Real Avilés, «quitando Salamanca al final, y creo que ni el primer partido, creo que es un accidente que te meten tres goles en las tres primeras acciones, que puede pasar, pero creo que el equipo tampoco estuvo mal a nivel de juego ni nada de eso. Entonces, hemos competido siempre, hemos competido de tú a tú, contra los mejores, contra gente de más abajo... Creo que ese es el camino y creo que va a seguir haciéndolo el equipo», defiende.

En cuanto a los dos partidos consecutivos que le esperan al Real Avilés fuera de casa, Campabadal destaca que «jugamos parecido en casa que fuera y tenemos que seguir así, no tiene por qué ser diferente. Obviamente, la afición juega su papel, pero nosotros creo que no nos afecta, somos gente donde mentalmente somos fuertes, no hay gente que se aminore ante las adversidades. Sé lo que es competir en casa, sé lo que es competir fuera, pero en este equipo es verdad que se nota menos y eso es bueno porque vas a poder conseguir puntos que son necesarios para poder alcanzar los objetivos».

Partido en Valdebebas

Por otro lado, ya se conoce el horario del partido del Real Avilés en Valdebebas ante el Real Madrid Castilla. La cita de la jornada 9 será el sábado 25 de octubre a partir de las 21 horas, televisada en el canal lineal.