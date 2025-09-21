El Real Avilés resucita a Unionistas, que contó con la ayuda del mini VAR

Lo tuvo en su mano y lo dejó escapar. El Real Avilés Industrial llegó a situarse 0-2 arriba en el marcador a los ... 55 minutos de partido frente a Unionistas en el Reina Sofía. Pero primero la relajación propia, y después la intervención del Football Video Support (FSV) acabaron en remontada del equipo charro, repetición de penalti incluida tras parada de Álvaro, en el minuto 89 para el 3-2 final.

Dani Vidal cumplió los pronósticos y, aunque no suele ser habitual en él, repitió el equipo inicial de la última jornada. Sin embargo, Mario Simón, en su estreno como técnico de Unionistas, sí sorprendió más con la apuesta por Prada en el lateral izquierdo, Jota como mediapunta y Abde en el extremo izquierdo, dejando a Carlos de la Nava, habitual centrocampista ofensivo, como única referencia en ataque.

Ampliar Álvaro detiene el primer penalti, repetido pore invasión de área de Cayarga y Adri Gómez. LOF

Saltó muy bien al terreno de juego el Real Avilés. No en vano, antes de que se cumpliese el primer minuto de juego, Santamaría recibió un balón filtrado dentro del área y, con poco ángulo, a punto estuvo de superar a Unai Marino. Golpeó fuerte y raso, la pelota se escurrió entre las piernas del cancerbero y tuvo que ser un defensa el que la despejase, cuando se envenenaba con la peligrosa intención de acabar dentro de las mallas.

Después de que Raúl Hernández cabecease flojo y algo desviado un centro de Cayarga, Unionistas dio el susto con un gol anulado de Jota, pues el balón había traspasado la línea de fondo en el centro, una jugada confirmada por el FVS. Aunque el Real Avilés seguía haciendo daño, sobre todo por el flanco de Isi Ros, con una presión altísima, la jugada espoleó tanto al cuadro charro como a su afición, consiguiendo generar varios saques de esquina que se botaron sin consecuencias.

Unionistas de Salamanca Unai Marino; Olmedo, Ramiro, Farru, Prada; Juanje, Juanma (Álex Pachón, m. 89); Álvaro Gómez (Iván Moreno, 90+5), Jota (Luis Roldán, m. 89), Abde (De Bustos, m. 68); y De la Nava. 3 - 2 Real Avilés Industrial Álvaro; Guzmán, Adri Gómez, Babin, Campabadal (Osky, m. 87); Gete (Borja Granero, m. 63), Kevin Bautista; Isi Ros (Raúl Rubio, m. 63), Cayarga (Quicala, m. 87), Raúl Hernández; y Santamaría (Natalio, m. 87). Goles 0-1: m. 50, Isi Ros. 0-2: m. 55, Isi Ros. 1-2: m. 59, De la Nava. 2-2: m. 73, De Bustos. 3-2: m. 86, Olmedo, de penalti.

Árbitro Fernando Bueno (Colegio Madrileño). Amonestó a Juanma y Álex Pachón; y a Kevin Bautista y Osky.

Incidencias partido de la jornada 4 del grupo 1 de Primera RFEF disputado en el estadio Reina Sofía ante 3.045 espectadores. Césped en perfectas condiciones y luz artificial.

Tras unos minutos de imprecisión, con el Real Avilés, eso sí, bien plantado sobre el césped, Santamaría tuvo una ocasión clarísima. El gijonés aprovechó una mala cesión de Unionistas para plantarse solo delante de Unai Marino y, en su intento de definición, picar el balón fuera. Poca puntería.

A partir de ahí, dominio más claro si cabe del cuadro blanquiazul ante un Unionistas que solo era capaz de generar peligro a través de centros a pierna cambiada de Abde, aunque con Álvaro como mero espectador. Antes del descanso, dos tiros flojos y lejanos de Raúl Hernández y Kevin Bautista fueron lo más destacado a nivel ofensivo de los visitantes.

El paso por vestuarios le sentó mejor a Unionistas, que pareció imitar al Real Avilés y empezó a presionar mucho más alto, dificultando las combinaciones visitantes. Sin embargo, cosas del fútbol, en diez minutos llegarían dos goles del conjunto blanquiazul, ambos de Isi Ros. El primero tras un disparo mordido de Guzmán, que tocó primero en Santamaría para que el murciano la colocase en el segundo palo de cabeza; y el segundo aprovechando una mala cesión para definir con la zurda ante la salida de Unai Marino.

Ampliar Isi Ros celebra su segundo gol de la noche, que ponía el 0-2 en el marcador. LOF

Parecía que el pescado estaba ya vendido, pero nada más lejos de la realidad. A renglón seguido, por una falta de concentración en la zona del lateral izquierdo, Unionistas sacó rápido de banda, Jota centró al punto de penalti y ahí apareció el ídolo local De la Nava para hacer el 1-2. Había partido.

El tanto elevó la moral de la afición y del equipo local, que también respiró aliviado cuando a las primeras de cambio veía como Dani Vidal, en el minuto 63, sacaba del terreno de juego a un enfadado Isi Ros para dar entrada a Raúl Rubio. No fue una permuta defensiva, pero sí sacaba del partido al jugador más enchufado del Real Avilés y al que más daño estaba haciendo al rival.

Con una preocupación menos, Unionistas se vino más arriba y, aprovechando un desajuste en la banda de Guzmán, el canterano De Bustos metió la directa para plantarse ante Álvaro. El madrileño repelió en el rechace, el zurdo, con la pierna derecha, esquivó a Babin para hacer el 2-2. Todo un jarro de agua fría blanquiazul para deleite del Reina Sofía.

Pero la cosa no se iba a quedar ahí. Antes de que el Real Avilés pudiese reaccionar, Mario Simón pidió el FVS para revisar un posible penalti de Kevin Bautista que, nada claro pero sí inocente por empujar levemente a su rival, fue concedido por el colegiado. Álvaro se lo paró a De la Mata en primera instancia, pero hubo invasión de área de Cayarga y Adri Gómez, hubo que repetirlo y ahí no perdonó Olmedo para obrar la remontada. Un final de noche muy doloroso para el Real Avilés.