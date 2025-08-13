El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Primera foto de familia de la temporada. Juan Carlos Román

El Real Avilés B comienza la pretemporada con el objetivo del ascenso a Primera AF

El técnico Geni Suárez cuenta con 20 jugadores en plantilla, aunque podría haber más incorporaciones en las próximas semanas

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:27

Conseguir dos ascensos seguidos es un hito muy complicado en el mundo del fútbol, aunque a lo largo de la historia se han dado muchos casos. A eso se aferrará este curso el filial del Real Avilés, que intentará dar el salto a Primera AF, antigua Regional Preferente, para seguir aportando su granito de arena al ambicioso proyecto del club y así permitir que más pronto que tarde la llegada de canteranos al primer equipo sea una realidad.

El técnico Geni Suárez, que ahora también está ejerciendo como entrenador interino del primer equipo, será el encargado de comandar la nave blanquiazul por segundo año consecutivo, dentro de una plantilla que cambiará bastante. No en vano, más allá del ascenso de varios juveniles, solo han continúan diez jugadores del pasado curso.

En ese sentido, conforman la plantilla por el momento los porteros Ángel Prieto (Atlético Avilés) y Menen; los defensas Sebares, Hugo Peláez, Luis, Olivares (Llaranes) y Lula (Hispano); los medios Hugo Reguero, Hugo Alonso, Rama, Moha, Iván Prol (Llaranes), Jony, Arozamena (Langreo B) y Juan González (Navarro); y los delanteros Guayo, Rahim, Mass, Zapico (Manuel Rubio) y Yonathan Osvaldo.

Geni, que este curso tendrá como ayudante a Rubén Castaño, extécnico del Llaranes en Primera AF, cuenta ya con 20 futbolistas, manteniendo la filosofía de aunar veteranía y juventud, aunque la nómina podría ampliarse en las próximas semanas, siempre con un ojo puesto en las fichas, pues futbolistas del primer equipo como Eze, o quizá también Pablo Álvarez y Dacal, ocupan ficha de filial en estos momentos por razones económicas.

En cuanto a la pretemporada, están confirmados un triangular frente a Llaranes y Podes (22 de agosto) y amistosos ante al juvenil A del club de Liga Nacional (26), Real Juvencia (30) y Versalles (6 septiembre).

Cabe recordar que la competición liguera comenzará el fin de semana del 14 de septiembre, en el caso del filial blanquiazul a domicilio frente al filial. En cuanto al sistema de competición de Segunda AF, componen cada uno de los dos grupos 18 equipos, ascendiendo de manera directa los dos primeros y jugando el 'play off' de ascenso del segundo al quinto.

