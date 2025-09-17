Dani Vidal exprime la pizarra del Real Avilés

Aunque su sistema predilecto en su etapa en el Nàstic de Tarragona era el 1-4-4-2, precisamente el esquema base sobre el que ... Miguel Linares, director deportivo del Real Avilés Industrial, había conformado la plantilla a tenor de las preferencias de Javi Rozada; el actual entrenador blanquiazul, Dani Vidal, ha apostado desde su llegada al club por un 1-4-2-3-1 inamovible en su forma pero con varios matices con los que ha ido jugando durante las tres primeras jornadas ligueras.

Mientras que en la portería no ha habido discusión con Álvaro Fernández, Dani Vidal sí ha introducido retoques sobre lo esperado en la línea defensiva. La llegada de Guzmán le hizo entrar directamente al once inicial, mientras que en el lateral izquierdo parece haberse afianzado Edu Campabadal. El lateral catalán le ganó la partida a Viti por unas molestias físicas en Lugo y gracias a su buen partido en el Anxo Carro se mantuvo en la alineación la pasada jornada frente a Osasuna Promesas, rayando de nuevo a un gran nivel. Cosas del fútbol, el experimentado defensor ha pasado por delante de los dos laterales izquierdos específicos de la plantilla: Viti y Osky.

Con Adri Gómez haciendo las funciones de central por las bajas, yendo de menos a más, hasta el punto de que sería injusto sacarle del once; en el doble pivote están siendo inamovibles Gete y Kevin Bautista. El primero estaba rindiendo algo por debajo del segundo, pero con su histórico gol del pasado domingo sería extraño que se cayese de los once elegidos en Salamanca. La única modificación en esa posición de Vidal ha sido, tanto en Lugo como el domingo, introducir a Borja Granero al terreno de juego para situarlo como central y adelantar la posición de Adri Gómez en lugar de Gete.

Pero sin duda, donde más variantes está probando el entrenador del Real Avilés es en la zona de ataque. Dicho sea de paso, donde más efectivos y posibilidades está teniendo hasta ahora. La sorpresa, que con el paso de las jornadas se ha convertido en algo habitual, fue apostar por Cayarga como mediapunta. El avilesino, que en las últimas temporadas había jugado en banda, incluso en algunos momentos de su carrera como carrilero izquierdo, se convertía en el 'diez' de Vidal, que busca aprovechar su facilidad para recibir entre líneas, aguantar el balón, filtrar pases y buscar el disparo.

Cayarga es el principal culpable de la querencia de Dani Vidal por el 1-4-2-3-1 en el Real Avilés, algo que abraza sin problema. «Es verdad que me gusta jugar con dos delanteros, pero un entrenador debe adaptarse a lo que tiene y Cayarga me parece un jugador muy aprovechable en esa posición. Ahí jugó partidos en Segunda División y esta es una buena temporada para que recupere sensaciones y el nivel que tiene como futbolista».

En la primera jornada, la apuesta al comienzo del encuentro fue Raúl Hernández por la derecha, Cayarga en la mediapunta, Quicala en la izquierda y Raúl Rubio como hombre más adelantado. Ya en la segunda parte dio entrada a la dupla ofensiva Santamaría-Javi Cueto, situando al '9' en banda en los últimos minutos para dar entrada a Natalio, con Raúl Hernández ejerciendo como lateral derecho, ante la ausencia todavía de Guzmán. Ese día, el joven Pablo Álvarez jugó algunos minutos en la posición de pivote.

Una semana después, en Lugo, repitieron los tres mediapuntas, pero esta vez el titular como delantero centro fue Santamaría. Eso sí, con Raúl Rubio tocado y Javi Cueto lesionado. Pablo Álvarez salió al terreno de juego por Cayarga, asentándose, según lo visto también el pasado domingo, como el mediapunta 'suplente' del equipo.

Y contra Osasuna Promesas, más variantes. Se mantuvieron en su sitio Cayarga y Santamaría, pero la entrada al equipo de Isi Ros por Quicala llevó a Raúl Hernández a la banda izquierda, su posición favorita, para dejarle la derecha al murciano y que pudiese cortar hacia adentro aprovechando su condición de zurdo. Tras el descanso, primeros minutos para Raúl Rubio como extremo derecho y Pablo Álvarez acabó jugando en la izquierda. Vidal exprime su pizarra.