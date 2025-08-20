El Real Avilés femenino se medirá al Sporting en su estreno en la Copa de la Reina La primera eliminatoria, a partido único, tendrá lugar en Mareo los días 9, 10 u 11 de septiembre

La sección femenina del Real Avilés Industrial sigue acumulando hitos en su corta historia. El próximo será debutar en la Copa de la Reina, competición en la que entrará en juego en la primera eliminatoria midiéndose a partido único al Sporting, compañero también de categoría en el grupo 1 de Segunda RFEF.

El encuentro, con fecha y hora aún por confirmar, tendrá lugar los días 9, 10 u 11 de septiembre, el martes, miércoles o jueves posterior al inicio de la Liga, en el que el Real Avilés recibirá en La Toba al Burgos. El técnico Iván González cuenta ya con su plantilla al completo, de 22 jugadoras, por lo que está pudiendo trabajar con mucho margen la llegada de los partidos oficiales. Mañana jueves disputará un amistoso ante el Villa de Pravia cadete masculino.

