Julio Rodríguez, jugador del Real Avilés: «Llevo todo el año entrenándome al máximo para estar preparado cuando me toque»

Julio Rodríguez (Mieres, 1995) lleva toda la temporada trabajando en silencio. Nunca bajó los brazos, ni en los momentos de mayor ostracismo en los que ... no contaba con apenas minutos en el Real Avilés Industrial. Pero al final su concurso se ha hecho tan necesario como vital en una plantilla que en enero se quedó con tres centrales. Julio salió al campo el domingo ante el Antoniano por la lesión de Josín, anotó un gol decisivo para empatar y pasar la eliminatoria y aguantó junto a sus compañeros una prórroga cargada de tensión. Ahora, casi con toda probabilidad le tocará volver a ser titular este domingo ante el Rayo Majadahonda.

–Sus minutos son pocos, pero de mucha calidad.

–Pude hacer el gol que luego fue importante porque al final fue el que nos hizo empatar y clasificarnos. Estoy muy contento por poder ayudar al equipo. Era un contexto complicado para mí porque salir en frío en una eliminatoria con el partido comenzado es difícil, pero bueno, la verdad es que me sentí cómodo y estoy muy contento con el partido.

–Y lo metió con el pie, a pesar de ser una jugada a balón parado.

–Mi intención era meterlo de cabeza, pero al final fue de rebote. Justo entraba al primer palo y el portero la para en la línea, pega en el poste, quedó muerta y tuve la fortuna de poder meterla.

–Vaya papeleta salir al campo en ese momento del partido.

–Al final, cualquier jugador quiere jugar este tipo de partidos, el ambiente que había, la gente, un partido importante... Es verdad que es difícil porque cuando estás fuera y entras al campo con el partido comenzado tienes que meterte rápidamente en el ritmo del partido y eso a veces te cuesta unos minutos, pero pude hacerlo bien y muy contento por poder participar, y sobre todo por poder pasar la eliminatoria.

–¿Hubo muchos nervios?

–Es complicado, son eliminatorias que todos los equipos lo dan todo por poder pasar. Te juegas en 90 minutos todo el año y se pasa mal. En el primer tiempo, que me tocó vivirlo desde el banquillo, estaba más nervioso que cuando juegas, que estás dentro y ya te relajas un poco más, pero supimos sufrir cuando nos tocó sufrir. También tuvimos alguna opción para tener ventaja antes de llegar a la prórroga, una de Kevin que se va arriba, pero es verdad que tuvimos ese punto de fortuna, que yo tampoco le digo fortuna porque al final Álvaro cuando para dos penaltis, uno en la ida y otro en la vuelta, deja de ser fortuna y es la calidad que tiene el portero. Tuvimos la suerte de tenerlo en la portería, que es un portero que hace paradas que el resto no hacen y pudimos pasar.

–¿Se acordaron de la primera parte de Lebrija, donde el Real Avilés fue muy superior?

–Sí, pero sabíamos que iba a ser un partido diferente, al final estábamos concienciados de que el partido de vuelta iba a ser distinto al de ida. Allí fuimos bastante superiores. Si no es por el penalti que nos pitan, bajo mi punto de vista injusto porque no era penalti, era un partido para haber venido con ventaja a favor. No lo logramos y sabíamos que la versión que iba a mostrar el Antoniano aquí era diferente. Ellos tenían que venir a ganar al 100% porque el empate no les servía. Sabíamos que era un equipo que había hecho 59 puntos en liga y que llevaba muchos partidos sin perder, que había ganado a equipos como UCAM Murcia o el Unión Atlético, que eran equipos que estaban peleando el ascenso directo, y que era un rival que fuera de casa iba a ser muy peligroso. Es verdad que nosotros entramos en el partido un poco más tensionados de lo normal. También creo que el viento nos perjudicó un poco, porque intentamos jugar en el mismo campo y creo que el hecho de tener el viento en contra facilitó estar más tiempo en nuestro campo y nos costaba salir, pero al final el equipo sabe sufrir, compite y estamos muy contentos de poder estar en la fase final.

–Apunta a titular en Madrid. ¿Se siente preparado después de no haber participado mucho en la segunda vuelta?

–En el último tramo de la temporada pude jugar partidos y eso al final te da el poder estar físicamente bien. Llevo todo el año entrenando al máximo para poder estar preparado para cuando me toque. No sé si jugaré o no. Si me toca, encantado, intentaré hacer como siempre, ayudar en lo máximo posible al equipo y aportar en la medida que yo pueda.

–¿Qué le parece el Rayo Majadahonda como rival?

–Difícil, en una fase final del 'play-off' todos los rivales son complicados. Vienen de una eliminatoria muy dura con un equipo muy bueno como el Sant Andreu y de ganar fuera de casa. Sabemos que tienen jugadores de calidad, que es un equipo que en las transiciones es muy bueno y va a ser complicado. Tenemos que ir con nuestro plan de partido al máximo, concentrados, y tratar de ser nosotros mismos y sobre todo confiar porque por algo estamos en la fase final e hicimos la temporada que hicimos. Creo que hay un buen grupo y una plantilla para poder competir en este tipo de partidos.

–Si sigue creciendo la marea blanquiazul de aficionados, al final habrá superioridad en las gradas del Cerro del Espino. ¿Puede ser una presión añadida?

–Siempre que la afición se desplaza y te apoya es positivo, nunca es negativo. Lo dije que me sorprendió la gente que estuvo en Sevilla, porque me pareció un viaje larguísimo y fue una grata sorpresa ver a la gente con la camiseta del Real Avilés en el campo. Esperamos que haya apoyo porque sabemos la ilusión que hay en la ciudad, la ilusión que tiene la gente, las ganas que hay por conseguir el ascenso y va a ser siempre positivo para nosotros eso.