El Real Avilés se medirá en las semifinales del 'play off' de ascenso a Primera RFEF a Utebo, Sabadell, Antoniano o Majadahonda

Santy Menor / Luis Romera Avilés / Soria Domingo, 4 de mayo 2025, 18:03

Tras cerrar la Liga regular con una abultada derrota ante el Numancia en Los Pajaritos (3-0), con un equipo de circunstancias con la idea de reservar a jugadores apercibidos e importantes en el esquema de Javi Rozada, el Real Avilés Industrial ya tiene la mente puesta en el sorteo de las semifinales del 'play off' de ascenso a Primera RFEF, que se celebrará mañana lunes 5 de mayo de 2025 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a partir de las 13.15 horas.

Computados los resultados de la jornada matutina de hoy, en horario unificado, el Real Avilés maneja cuatro opciones: los cuartos clasificados de los otros cuatro grupos de Segunda RFEF. En esa posición se encuentran Utebo (Aragón), Sabadell (Cataluña), Atlético Antoniano (Andalucía), donde juegan los exblanquiazules Néstor Senra y Raúl Rojas, y Rayo Majadahonda (Madrid). Los cuatro han acabado el curso con una buena dinámica de resultados, si bien el Real Avilés jugará el partido de vuelta de estas semifinales en casa y el empate tras prórroga le daría el pase, sin necesidad de llegar a los penaltis.

En cuanto a lo ocurrido en Los Pajaritos, los jugadores del cuadro avilesino tuvieron que remar a contracorriente desde los minutos iniciales debido al tempranero gol materializado por Jony y abandonaron el Nuevo Los Pajaritos con el disgusto del resultado final y de la lesión sufrida por Osky.

Numancia Dorronsoro; Asier, Lucas Laso, Diego Royo, Jeremy Vera (Dani Fernández, min. 72); Marc Fuentes, David Sanz (Neves, min. 82); Dieste (Carlos González, min. 65), Alain Ribeiro (Bonilla, min. 72), Rubén; y Jony (Godson, min. 82). 3 - 0 Real Avilés Rubén Cebollada; Romeo, Julio Rodríguez, Josín, Osky (Víctor, min. 34); Nico Fernández (Nacho Puente, min. 73), Mecerreyes, Gete (Kevin Bautista, min. 59), Davo (Macías, min. 73); Natalio (Javi Cueto, min. 59) y Alarcón. Goles 1-0 Jony (min. 9). 2-0 Dieste (min. 57). 3-0 Alain Ribeiro (min. 66).

Árbitro Almárcegui Bozal (Comité aragonés). Enseñó tarjeta amarilla a los jugadores visitantes Rubén Cebollada y Alarcón.

Incidencias Nuevo Los Pajaritos. 1.853 espectadores.

Con la vista puesta en el 'play off', Javi Rozada introdujo hasta siete novedades en el equipo titular en el campo de un Numancia que tampoco se jugaba nada a nivel clasificatorio al tener la segunda plaza asegurada. Entre las variaciones realizadas por el técnico ovetense destacaron los estrenos del portero Rubén Cebollada y del canterano Romeo, que ocupó la posición de lateral derecho.

Al Real Avilés le costó más de la cuenta coordinar su repertorio de movimientos y tuvo que priorizar la resistencia cerca de su propia portería ante las primeras acometidas del cuadro soriano. Osky no localizó ninguna solución en la salida de balón y propició la recuperación en campo contrario por parte de Rubén, que rápidamente lanzó la transición local, concluida con un disparo de Jony que dejó temblando el larguero.

A pesar de que también cambió a más de la mitad del equipo, el cuadro soriano saltó al césped con más tensión competitiva y la misión de complacer a sus aficionados. Jony, que antes de estrellar el balón en el travesaño había advertido con un cabezazo que se marchó desviado, se convirtió en un auténtico tormento para los defensores del equipo avilesino. El elenco de Aitor Calle sacó tajada de los desajustes defensivos reproducidos por el costado izquierdo para asaltar la profundidad y una situación clara de centro. En un nuevo envío al área desde la banda derecha, llegó el tanto inaugural de la escuadra rojilla, gracias a la capacidad de Jony para anticiparse a Josín y Julio Rodríguez y batir a Rubén Cebollada mediante un remate picado de cabeza.

Ampliar Javi Cueto ejecuta un disparo durante el partido. LOF

Ya con el lastre de verse por detrás en el marcador, el Real Avilés pudo descansar con el balón y pisar con regularidad el terreno enemigo. Aunque no generó ocasiones a través del juego, los pupilos de Javi Rozada demostraron su destreza para provocar acciones de balón parado en los últimos metros. A partir de la pizarra, el conjunto avilesino pudo al fin amenazar los dominios de Dorronsoro. Alarcón ejecutó a pierna cambiada una falta lateral que se fue cerrando hasta encontrar por el camino el cabezazo de Mecerreyes. Tras botar la pelota en el césped y coger al portero retrocediendo a su posición a marchas forzadas, se acabó estrellando en la base del larguero. Sin embargo, la peor noticia del primer acto para el equipo blanquiazul no fue la desventaja en el marcador ni la oportunidad malograda por Mecerreyes, sino la preocupante lesión muscular sufrida por Osky, que precipitó su salida del terreno de juego e incluso hizo que el presidente Diego Baeza abandonase el palco para interesarse por el estado del jugador ovetense.

La tónica del partido no cambió tras el paso por los vestuarios. Para el Real Avilés, incapaz de darle un ritmo alto a su circulación de balón, se convirtió en una odisea generar ocasiones que le acercasen al gol del empate. Víctor, que fue el encargado de reemplazar al lesionado Osky, se rebeló ante la situación y recuperó un balón en campo propio que cedió a Davo, quien dio continuidad a la acción en el último tercio de campo. El futbolista mierense conectó por el lado contrario con Nico Fernández, que no estuvo atinado en una definición que se marchó arriba. El jugador madrileño perdonó y, en su réplica, el Numancia amplió la ventaja en el marcador. Mientras los pupilos de Javi Rozada se entretuvieron reclamando una posible falta en el forcejeo por el balón, el conjunto soriano aprovechó el desorden y Dieste conectó un zurdazo desde el balcón del área que Rubén Cebollada no pudo repeler.

El 2-0 empujó a Javi Rozada a buscar soluciones en el banquillo para no salir escaldado del Nuevo Los Pajaritos. Pero tras la segunda diana el Numancia estuvo muy cerca de anotar un tercer gol por culpa de una nueva pérdida en salida de balón del Real Avilés que Rubén no supo concluir con acierto. El técnico ovetense dio entrada en el terreno de juego a Kevin Bautista y Javi Cueto con la misión de atacar con más ahínco la zona de finalización. El mediocentro sevillano cumplió con el cometido, aunque no pudo celebrar su quinto tanto del curso en un cabezazo a la salida de un saque de esquina desde el costado derecho.

La ocasión fallada por Kevin Bautista se confirmó como un espejismo para la escuadra blanquiazul, que, de inmediato, vio cerradas por completo sus aspiraciones de éxito Soria con la llegada del 3-0. Alain Ribeiro desnudó la fragilidad defensiva de los pupilos de Rozada, excesivamente contemplativos y que, en ningún momento del encuentro, supieron competir.

El último tramo del choque, sin ninguna historia en su desarrolló, dejó el debut con el primer equipo del juvenil Nacho Puente y una notable intervención de Rubén Cebollada en un mano a mano frente a Carlos González.

