Miguel Méndez, el «crack» del Real Avilés en la sombra

Javi Rozada quiso tener un gesto con su cuerpo técnico al finalizar el partido del sábado ante el Guijuelo que certificaba la clasificación del Real Avilés Industrial ... para disputar el 'play-off' de ascenso. Aunque los nombró a todos, puso especial énfasis en su ayudante, Miguel Méndez. «Por encima de todos, la figura de Miguel, porque en momentos muy difíciles, que hemos tenido muchísimos, hemos sufrido mucho, hemos tenido que lidiar con situaciones muy complicadas en alineaciones muy complicadas, semanas que se veía todo negro... Es un crack, ha ayudado muchísimo al equipo, ve el fútbol como nadie y creo que en días como hoy me hace poner en valor la figura del cuerpo técnico que tengo, sobre todo Miguel, creo que el staff es un lujo y hemos hecho la segunda vuelta que hemos hecho por eso», aseguró.

Entre esa alabanza y la reivindicación que tuvo que hacer Rozada de la figura de Méndez tras el partido del Numancia en diciembre, han pasado cuatro meses. Así se expresaba el entrenador ovetense sobre sus jugadores después de la estrepitosa derrota ante los sorianos, con Miguel en el banquillo: «Estoy decepcionado con ellos, porque creo que a una figura del cuerpo técnico que aporta muchísimo como es Miguel, sin estar yo, hoy para mí no tuvieron el comportamiento que tuvieron que tener, tienen que ser mucho más responsables, saber que yo no voy a estar en el banquillo, que va a estar otra persona, y no se merecía pasar el mal trago que ha pasado hoy en el banquillo. No se lo merecía él, y creo que yo tampoco, porque he dado la vida por ellos en todos los partidos y no se puede salir al campo con esa actitud».

Su papel en la preparación de partidos es fundamental y con el paso de los meses ha ganado autoridad

¿Qué pasado con Miguel Méndez en la segunda vuelta? La respuesta es clara: nada. El segundo entrenador del Avilés es el mismo y ha actuado de la misma forma desde la pretemporada, pero lo que ha cambiado ha sido el respeto y la percepción de su figura, tanto dentro como fuera del club blanquiazul.

Méndez llegaba el pasado verano a Avilés tras una prometedora trayectoria en la base del fútbol ovetense y el fútbol regional asturiano. Discreto, prudente y trabajador, desde el inicio de la temporada ya se vieron los frutos de su valía como analista. Buena parte de la preparación de los partidos para saber cómo jugarle al rival sale de su cabeza y se ejecuta en el campo número dos de La Toba, donde Méndez pone la pizarra y Rozada la complementa y azuza a sus jugadores para que no se relajen ni un minuto.

Autoridad con conocimiento

Quienes están atentos a los detalles de los entrenamientos del Real Avilés han visto durante la temporada que el famoso «plan de partido» al que alude de forma permanente Javi Rozada se trabaja, y mucho, durante la semana, y Miguel Méndez tiene mucho que ver en ello. En todos los detalles, aunque quizás el que más haya llamado la atención en momentos puntuales de la temporada es el balón parado, que le ha dado rédito al equipo, tanto en ataque con goles calcados a lo que se entrenaba por semana, y jugadas defensivas advertidas por el cuerpo técnico, aunque no siempre bien ejecutadas.

En lo que sí ha evolucionado, y mucho, Miguel Méndez es en el respeto a su figura dentro y fuera del club a lo largo de la temporada. Al igual que otros miembros del cuerpo técnico, el ovetense no ha sido ajeno a episodios controvertidos que se produjeron de forma interna en la primera vuelta y que tuvieron su punto álgido tras sustituir a Rozada en el banquillo en el partido del Numancia. Eso llevó al entrenador a pedir respeto para su ayudante, algo que ya había hecho en alguna ocasión en La Toba.

Méndez ha sido el mismo en la segunda vuelta, pero con un refuerzo de su autoridad que se nota en el día a día del Real Avilés y que ha conseguido más con conocimiento que con gritos. Su papel se vuelve a antojar fundamental en la preparación del 'play-off' de ascenso, donde, como buen estratega, no esperó a que su equipo se clasificara para empezar a hacer los deberes y estudiar los posibles rivales que pueden tocar en el sorteo del lunes.

Rozada también mencionó el sábado al preparador físico, Hugo Laviana, el preparador de porteros Álex Garaot, el fisioterapeuta Jacobo López, y el utillero Javier Serna.