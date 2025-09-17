El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Estadio Pedro Escartín de Guadalajara. LVA

El Real Avilés se medirá al Guadalajara el domingo 5 de octubre a las 18.15 horas

La Federación Española hizo oficial el horario de la sexta jornada de liga, en la que el conjunto blanquiazul visitará el estadio Pedro Escartín

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:18

La Federación Española, a instancias de las televisiones, está empezando a cumplir lo pactado y continúa haciendo públicos los horarios de los partidos con un margen suficiente como para que los aficionados puedan ir organizando sus respectivos viajes. En ese sentido, ya se conoce el horario de la sexta jornada de liga, en la que el Real Avilés Industrial visitará al Guadalajara el domingo 5 de octubre a partir de las 18.15 horas en el Pedro Escartín.

Pero antes, el Real Avilés deberá afrontar dos compromisos. Este domingo visita por primera vez el Reina Sofía para medirse a Unionistas (20.30 horas) y la próxima semana recibe en el Suárez Puerta al Bilbao Athletic, el domingo 28 de septiembre a las 12 horas. Cabe recordar que los horarios los ponen las televisiones, con preferencia para el canal lineal que lidera Movistar+, en connivencia con la Federación. No los clubes, como ocurre en Segunda RFEF y categorías inferiores.

