Cayarga, tras caer lesionado en el entrenamiento del sábado. A. S.

El Real Avilés pierde a Cayarga durante tres semanas por lesión

El avilesino sufre una lesión muscular en el semitendinoso de su pierna izquierda, mientras que Yasser avanza en su recuperación junto al resto del grupo

Alberto Santos

Alberto Santos

Avilés

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:10

Una inoportuna lesión apartará a Berto Cayarga de los terrenos de juego durante un periodo de tres semanas. Tal y como avanzó LA VOZ DE AVILÉS, el centrocampista avilesino se retiraba del último entrenamiento antes del partido ante el Bilbao Athletic en el campo de La Toba 3 el pasado sábado. Sintió una molestia muscular en un ejercicio de progresión de velocidad en la jornada previa al cuarto encuentro de liga, por lo que, aunque fue incluido en la convocatoria, era evidente que no podía estar a las órdenes de Dani Vidal.

El lunes fue un día de pruebas médicas para conocer el alcance de una lesión que desde el principio apuntaba a rotura fibrilar. Una vez conocidos los resultados de los exámenes médicos a los que fue sometido Cayarga, el Real Avilés comunicó de forma oficial que sufre una lesión muscular en el semitendinoso de su pierna izquierda. Según ha podido saber este periódico, el tiempo que se baraja de recuperación es de aproximadamente tres semanas, por lo que podría llegar a la visita al Real Madrid Castilla en Valdebebas el 26 de octubre.

El atacante blanquiazul ya ha empezado el proceso de recuperación. De hecho, en el primer entrenamiento tras el descanso semanal se le ha visto en la banda del campo número dos de La Toba combinando tratamiento de fisioterapia con algunos ejercicios sin balón, aunque de momento de baja intensidad.

La baja del avilesino es un serio contratiempo para Dani Vidal, que había depositado toda la confianza en él hasta que cayó lesionado. Ahora tendrá que buscar un sustituto en un puesto muy particular debido a las condiciones de Cayarga. El pasado domingo ante el Bilbao Athletic el elegido fue Pablo Álvarez, si bien el técnico catalán decidió dejarlo en el vestuario en el descanso para buscar más verticalidad en la segunda parte por las bandas. El resultado adverso también fue importante para ese relevo temprano.

Pero si la confirmación de la baja de Cayarga es la noticia negativa en el inicio de la semana para el cuerpo técnico del Real Avilés, la positiva es ver a Yasser cada vez más integrado en el grupo. En la mañana de este miércoles participó en todos los ejercicios en La Toba, incluidos los de balón y tácticos. El ensayo se dividió desde el punto de vista táctico en dos facetas, por un lado la contundencia defensiva a la hora de despejar balones y por otro la verticalidad de los extremos para romper la línea defensiva y recibir balones en largo de los mediocentros.

Todavía es pronto para saber si Yasser estará disponible en la cita del próximo domingo en Guadalajara (18.15 horas), pero su recuperación permite a Vidal tener más recursos en el mediocentro, sobre todo en este arranque liguero en el que utiliza a Adri Gómez como central.

