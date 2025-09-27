La lesión de Cayarga obliga a Vidal a buscar alternativas en el Real Avilés para recibir al Bilbao Athletic El centrocampista avilesino sufrió una molestia muscular en el último entrenamiento que complica su presencia en un partido en el que los blanquiazules buscarán enmendar los errores de Salamanca

Alberto Santos Avilés Sábado, 27 de septiembre 2025, 22:24

Septiembre no parece el mes más adecuado para hablar de exámenes, y menos en el mundo del fútbol, donde las competiciones oficiales apenas acaban de comenzar. Pero, como sucede en la enseñanza a medida que se sube de nivel, la exigencia es cada vez mayor y más rápida. Por eso se han puesto de moda las preevaluaciones, una especie de análisis de la situación del alumno que no es vinculante para la nota, pero que pone en alerta a sus padres para reforzar o, en su caso, cambiar de estrategia antes de que acabe el trimestre.

El Real Avilés Industrial ha subido de categoría y han bastado cuatro jornadas para comprobar que la responsabilidad se ha multiplicado. Si hubiese que informar de su evolución, se puede concluir que es favorable, porque el equipo ha demostrado que sabe competir, y muchas veces muy bien, en Primera Federación ante cualquier rival. Pero, como todo se puede mejorar, la plantilla y el cuerpo técnico deben afinar cuanto antes la lectura de los partidos para evitar desconexiones fatales que valen puntos, y eso a final de temporada se puede pagar muy caro.

El rival de este mediodía (12 horas) en el Suárez Puerta será una buena piedra de toque. Es otro filial como el Osasuna Promesas, al que el Real Avilés supo doblegar hace quince días en casa, pero el Bilbao Athletic llega con una tendencia positiva tras sumar dos empates y dos victorias en cuatro jornadas. El filial vasco ocupa la cuarta plaza en puestos de 'play-off' de ascenso y le ha sacado máximo rendimiento a los tres goles a favor que suma, por sólo uno en contra.

En el lado contrario, el equipo de Dani Vidal acapara mejores sensaciones que renta, por lo que su posición en la clasificación con cuatro puntos podría ser mucho mejor de no ser por esa media hora final fatídica en Salamanca ante Unionistas.

Esta autoevaluación a la que se someterán hoy los avilesinos incluye varias preguntas por resolver. La primera, si el equipo será capaz de sostener en el tiempo las fases de buen juego e intensidad que ha mostrado en otros partidos. Para ello es posible que Dani Vidal introduzca cambios en el equipo titular con respecto a la visita a Unionistas. El primero puede ser forzado, porque Berto Cayarga no pudo completar el último entrenamiento en La Toba por una lesión muscular en un ejercicio de velocidad que, a falta de análisis médico, podría derivar en una rotura fibrilar.

Si el avilesino, una de las piezas claves en el arranque de temporada en el Real Avilés, no puede participar finalmente en el once titular, su plaza en el ataque se la disputarían Javi Cueto y Raúl Rubio, que serían los jugadores más adelantados con Santamaría actuando como enganche.

En defensa, una de las líneas más controvertidas en este inicio de temporada, Borja Granero y Adri Gómez se disputarán una plaza junto a Babin. La gran incógnita está en los laterales después de los desajustes que hubo en los dos primeros goles de Unionistas. En cualquier caso, podrían pesar más los precedentes y Vidal repetiría con Campabadal en la izquierda y Guzmán Ortega en la derecha. Viti y Osky podrían ser la alternativa zurda si Campabadal regresa a su posición natural. Julio y Eze serían los otros efectivos en defensa de los que podría echar mano el entrenador blanquiazul.

El Suárez Puerta analizará con lupa la labor del equipo arbitral después de la polémica decisión en el penalti ante Unionistas

En el centro del campo también podría haber cambios, ya que Adri Gómez mostró en la última sesión que está totalmente recuperado de su golpe en la nariz, aunque deberá jugar con una máscara protectora. Si no juega de central, también tendría opciones de ocupar el puesto de Gete en el mediocentro, donde estaría acompañado por Kevin Bautista, un fijo en las alineaciones del técnico catalán.

A partir de ahí, faltaría por resolver los inquilinos de las bandas. Raúl Hernández tiene muchas papeletas de repetir en el equipo titular. Lo haría por la derecha en el caso de que en la izquierda entrase Quicala, exjugador de la cantera de Lezama, y cambiaría de lado si Vidal vuelve a apostar por Isi Ros, bigoleador en Salamanca y con quien tuvo un encontronazo después de su sustitución, aunque parece que la discrepancia quedó resuelta después de un diálogo entre ambos a principios de semana. En principio, apostaría por el murciano como titular, aunque no se descarta que sea un revulsivo en función de cómo se desarrolle el partido.

Pero el examen de este domingo en el Suárez Puerta no será sólo para los jugadores y el cuerpo técnico del Real Avilés. La afición seguirá muy de cerca la actuación del equipo arbitral dirigido por Fernando Román Román (Castilla y León), y también del videoarbitraje, que hasta ahora ha esquivado los merecimientos del equipo avilesino con un giro de criterios y argumentos que empieza a preocupar y a costar puntos.