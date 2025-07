El Real Avilés se pone en marcha con las pruebas médicas y la confirmación de dos bajas El equipo avilesino iniciará mañana los entrenamientos de pretemporada, mientras comunica la rescisión del contrato de Davo y la no renovación de Soler

El fútbol va a una velocidad de vértigo y todavía con los ecos de un ascenso histórico resonando en las cabezas de miles de avilesinos, ya toca pasar página, hacer borrón y cuenta nueva. Porque si exigente fue la temporada pasada en Segunda RFEF, más lo va a ser aún la nueva categoría de Primera Federación. Por eso el Real Avilés Industrial se ha puesto otra vez el mono de trabajo antes de poner en marcha una temporada que va a ser muy ilusionante.

El protocolo manda y este martes y miércoles son días de hacer los preceptivos reconocimientos médicos a la plantilla, que irá pasando poco a poco por el Suárez Puerta para comprobar que está todo a punto. Allí se pudo ver a algunas caras conocidas, como la de Javi Cueto, o jugadores que se incorporan al club, entre ellos el avilesino Berto Cayarga.

Las pruebas realizadas por los servicios médicos darán paso este jueves al inicio de los entrenamientos. Los jugadores disponibles se pondrán a las órdenes de Javi Rozada y su cuerpo técnico para iniciar la preparación de pretemporada. Lo harán en el Suárez Puerta, lugar elegido por el club de forma provisional mientras se encuentra junto al Ayuntamiento un campo alternativo de hierba natural que sirva de base de operaciones durante toda la temporada. Con el estadio Yago Lamela casi descartado, Tabiella parece que tiene todas las opciones, aunque la tercera opción sería el estadio Muro de Zaro de Llaranes.

Rozada comenzará a preparar la temporada con cuatro fichajes, Berto Cayarga, Raúl Hernández, Raúl Rubio y Eze. No serán los únicos, ya que el Real Avilés todavía tiene que incorporar a bastantes jugadores más, con el centro del campo y la defensa como objetivos prioritarios. En este sentido, a falta de concretar más fichajes, el club avilesino hizo oficial dos bajas con las que ya se contaba, en especial una de ellas, ya que la dirección deportiva daba por rescindido el contrato de Davo Fernández.

En cualquier caso, este martes se dio carácter oficial a la baja del extremo mierense, al que le restaba una temporada de contrato, pero que tenía una cláusula por la cual el club podía prescindir de él con el pago de una cantidad que finalmente fue negociada. Davo Fernández, uno de los jugadores destacados en el 'play-off' de ascenso a Primera RFEF, con dos goles en la final ante el Rayo Majadahonda, deja el Avilés después de dos temporadas en las que jugó 73 partidos con la camiseta blanquiazul, anotó seis goles y dio siete asistencias.

La otra baja no estaba confirmada al 100%, pero a medida que se iba dilatando la decisión todo hacía indicar que sería definitiva. Se trata de José Antonio Soler, lateral derecho al que el Real Avilés dejó fuera de la primera lista de no renovaciones, pero tampoco le hizo una oferta de continuidad. Con el paso de las semanas y la ausencia de noticias del club, el deseo del valenciano de seguir en Avilés se fue desvaneciendo y de hecho casi había perdido la esperanza, después de haber rechazado algunas ofertas que satisfacían sus expectativas de no seguir en el club avilesino.

Pero la llamada con la confirmación de su no renovación llegó finalmente desde la dirección deportiva del Real Avilés. Soler dejará el club después de una temporada en la que fue uno de los protagonistas del ascenso a Primera RFEF, en especial después de su recuperación de un golpe en la cabeza y con un rendimiento sobresaliente en el 'play-off' de ascenso. En este año en el club blanquiazul ha jugado un total de 35 partidos, con un gol anotado y cinco asistencias.

Con las bajas seguras de Callís y Soler, la banda derecha del Real Avilés queda huérfana y completarla con algún nuevo efectivo es uno de los objetivos inmediatos del club. En la zaga también faltaría por fichar a otro lateral izquierdo, puesto en el que Javi Rozada sólo cuenta con Viti. El centro de la defensa tiene ahora mismo a cuatro jugadores, Babin, Eze, Josín y Julio Rodríguez, si bien no se descartan movimientos de bajas y altas en esta zona.

También se busca a dos mediocentros que acompañen a Gete en un puesto que se considera fundamental, máxime tras las bajas de Mecerreyes y de Edu Cortina, cuya operación le dejará fuera en los próximos meses. Cuando se recupere, se estudiará su situación en el club.