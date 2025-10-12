El Real Avilés remonta ante el Zamora y sigue soñando

Aunque sea de una manera tan heroica que ya está siendo costumbre en la actual temporada, el Real Avilés Industrial mantuvo en Zamora su ... sobresaliente dinámica de resultados tras llevarse los tres puntos de su visita al Ruta de la Plata. Dos laterales como Campabadal y Guzmán, y ambos marcando sus respectivos goles en el tramo final de cada tiempo, respondieron ante el equipo anfitrió, que llegó a ponerse dos veces por delante en el marcador. Ya en el último suspiro, con el tiempo reglamentario ya consumido, Javi Cueto se encargó de confirmar la remontada y la tercera victoria consecutiva del conjunto avilesino.

Dani Vidal resolvió la sensible baja de Kevin Bautista, con una distensión en el isquiotibial de su pierna derecha, devolviendo a Adri Gómez a su posición más natural de mediocentro y ubicando a Borja Granero como acompañante de Babin. Precisamente, el central valenciano tuvo que salir de su zona de confort para hacerle la cobertura a Osky y desviar el balón a un saque de esquina que se convertiría en el origen del 1-0. Ramos botó el córner desde el perfil derecho con la suficiente fuerza para que el goleador Erik, atacando el esférico de cara al llegar libre de marca desde atrás, sólo tuviera que meter la cabeza para anotar el primer tanto de la tarde en el que fue el primer remate a portería del Zamora.

Ampliar Santamaría trata de superar en carrera a Mario García. LOF

A pesar de plantear un partido valiente al presionar en campo contrario con dos puntas, nuevamente el Real Avilés se vio lastrado por su fragilidad defensiva. Tras el 1-0, Adri Gómez pasó a incrustarse entre los centrales para construir una salida de balón más limpia. Sin embargo, a los pupilos de Dani Vidal les costó conectar con el ritmo adecuado con los desmarques en profundidad trazados por Rubio y Álvaro Santamaría. Los dos atacantes, ya superado el ecuador del primer acto, tuvieron que caer a la banda izquierda para poder generar una superioridad con la que el futbolista zaragozano desbordó y ejecutó un centro. El despeje del guardameta local ante el envío lateral quedó vivo en el área pequeña, pero el disparo a la media vuelta por parte de Raúl Hernández se marchó desviado.

Durante la primera parte el Real Avilés no disfrutó de una fluidez en su circulación de balón con la que pudiera causar problemas al adversario. En ciertos momentos, a los pupilos de Dani Vidal no les quedó más remedio que emplear el envío largo desde campo propio. A partir de ese juego directo, Rubio y Álvaro Santamaría se las ingeniaron para obtener cosas productivas como una falta a favor. Botada desde el costado izquierdo, llegó a su remate, por el lado más alejado, Adri Gómez en una situación ventajosa. Sin embargo, condicionado por las dudas generadas entre rematar a portería o prolongar el balón, el jugador conquense no atacó el esférico con la determinación necesaria y la pelota acabó mansamente en los guantes de Fermín.

Zamora Fermín; Lucero, Luismi, Erik, Merchán (Sergio López, min. 84); Ramos (Carbonell, min. 64), Mario (Clavería, min. 75); Sancho, Kike Márquez (Markel, min. 64), Loren; y Javi Eslava (Farrell, min. 84). 2 - 3 Real Avilés Industrial Álvaro Fernández; Campabadal (Guzmán, min. 79), Babin, Borja Granero (Yasser, min. 64), Osky; Isi (Cayarga, min. 73), Gete, Adri Gómez, Raúl Hernández (Quicala, min. 64); Rubio (Javi Cueto, min. 64) y Álvaro Santamaría. Goles 1-0 Erik (min. 6). 1-1 Campabadal (min. 45). 2-1 Kike Márquez (min. 57). 2-2 Guzmán (min. 89). 2-3 Javi Cueto (min. 96).

Árbitro Pozueta Rodríguez (Comité cántabro). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Luismi y Sancho, y a los visitantes Campabadal y Gete.

Incidencias Ruta de la Plata. 2.566 espectadores, alrededor de unos 250 aficionados del conjunto avilesino.

Cuando todo parecía decantado para que el partido se fuera al tiempo de descanso con el 1-0, el Real Avilés se tranquilizó con el balón y fue capaz de construir el gol del empate en los compases finales de la primera parte. Los pupilos de Dani Vidal, con Isi apareciendo con más ahínco por los pasillos interiores, movieron la pelota de lado a lado hasta que localizaron a Gete bien perfilado para realizar un cambio de orientación hacia el área. Campabadal atacó el espacio y bajó al césped el pase largo del jugador cántabro. A pesar de que la pelota le cayó en su pierna menos hábil, el futbolista tarraconense enganchó un zurdazo que se coló por la escuadra izquierda y enmudeció a un Ruta de la Plata al que el lateral pidió perdón, dado su pasado reciente en el conjunto zamorano, que recibía así el primer gol del curso como local.

Ampliar Osky intenta zafarse de Rufo. LOF

El prólogo del segundo tiempo estuvo marcado por el intercambio de acciones de peligro en ambas áreas. Primero amenazó el Real Avilés a través de una inmejorable situación de mano a mano de Rubio con el guardameta local. Escorado al perfil izquierdo, no fue capaz de direccionar su disparo hacia alguna de las esquinas de la portería y finalmente Fermín salió ganador del duelo.

El conjunto avilesino perdonó en los últimos metros y lo acabó pagando caro. Sin energía suficiente para presionar en campo contrario, los pupilos de Dani Vidal tuvieron que defender en un bloque bajo desde el que no supieron sufrir. Campabadal reaccionó tarde en su fallido intento de hacerle la cobertura a la espalda de Babin ante el centro del Zamora desde el costado derecho, y, con un cómodo remate de cabeza, Kike Márquez alojó la pelota en el fondo de la red.

Necesitado de que su equipo diera un paso hacia adelante, Dani Vidal asumió riesgos con los cambios al renunciar a un central como Borja Granero y jugar con un mediocentro más en el campo. El técnico tarraconense también sumó al césped a gente ofensiva como Javi Cueto y Quicala, pero al Real Avilés le costó adaptarse a estas variaciones. De hecho, en varias situaciones a campo abierto el Zamora estuvo cerca de sentenciar el encuentro. Y cuando el cuadro zamorano estaba viviendo un final de partido tranquilo, Guzmán, gracias a un disparo desde la frontal del área que se coló ajustado al palo izquierdo, devolvió la igualdad al marcador. Y ya en el tiempo de compensación, Javi Cueto, con un remate de cabeza en un centro desde el costado izquierdo por parte de Guzmán, marcó el 2-3 para delirio de los más de 250 aficionados del cuadro asturiano desplazados hasta el Ruta de la Plata.