Los jugadores del Real Avilés celebran el tanto postrero de Javi Cueto. LOF
Zamora 2 - Real Avilés 3

El Real Avilés remonta ante el Zamora y sigue soñando

Los goles de Guzmán y Javi Cueto en los últimos minutos del partido premian el atrevimiento una jornada más de los hombres de Dani Vidal

Gonzalo Sigler

Zamora

Domingo, 12 de octubre 2025, 17:53

Comenta

Aunque sea de una manera tan heroica que ya está siendo costumbre en la actual temporada, el Real Avilés Industrial mantuvo en Zamora su ... sobresaliente dinámica de resultados tras llevarse los tres puntos de su visita al Ruta de la Plata. Dos laterales como Campabadal y Guzmán, y ambos marcando sus respectivos goles en el tramo final de cada tiempo, respondieron ante el equipo anfitrió, que llegó a ponerse dos veces por delante en el marcador. Ya en el último suspiro, con el tiempo reglamentario ya consumido, Javi Cueto se encargó de confirmar la remontada y la tercera victoria consecutiva del conjunto avilesino.

