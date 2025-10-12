Directo: Zamora - Real Avilés (1-0)
El equipo blanquiazul quiere seguir soñando y busca su tercer triunfo consecutivo ante uno de los equipos que mejor se reforzó en verano para aspirar al ascenso
Samuel Osorio
Domingo, 12 de octubre 2025, 13:58
14:36
Min. 20 Falta sobre Isi Ros, que se duele ostensiblemente por el choque recibido.
14:32
Min. 16 Lo intentó Loren Burón enganchándola de primeras.
14:31
Min. 14 Nuevo saque de esquina para el Zamora, en una jugada muy parecida a la que propició el 1-0.
14:23
Min. 7 Centro perfecto desde la esquina de Carlos Ramos que cabecea Eric Ruiz con precisión entrando desde atrás.
14:22
GOL DEL ZAMORA (1-0)
14:22
Min. 5 Primer córner del partido, favorable al Zamora, después de que Borja Granero cortara el avance local.
14:17
¡Arranca el partido!
Primera posesión para el Real Avilés.
14:14
¡Ya saltan los jugadores al campo! A punto de comenzar el encuentro.
14:10
No será un encuentro sencillo para el Avilés, pues el Zamora aún no ha encajado en el Ruta de la Plata.
14:02
El árbitro de la contienda será el cántabro Manuel Pozueta, asistido en las bandas por José Miguel Álvarez y Jon Aostri.
13:56
El Real Avilés busca su tercera victoria consecutiva en su segunda salida seguida, después del loco 3-4 en Guadalajara donde se llevó la victoria en el 107'.
13:54
Alineación del Zamora CF
13:53
Alineación del Real Avilés
13:50
¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos al minuto a minuto del Zamora CF - Real Avilés Industrial, correspondiente a la séptima jornada del grupo 1 de Primera Federación.
