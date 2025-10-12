El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Campabadal, durante el pasado encuentro entre el Real Avilés y el Bilbao Athletic. Arnaldo García

Directo: Zamora - Real Avilés (1-0)

El equipo blanquiazul quiere seguir soñando y busca su tercer triunfo consecutivo ante uno de los equipos que mejor se reforzó en verano para aspirar al ascenso

Samuel Osorio

Domingo, 12 de octubre 2025, 13:58

14:36

Min. 20 Falta sobre Isi Ros, que se duele ostensiblemente por el choque recibido.

14:32

Min. 16 Lo intentó Loren Burón enganchándola de primeras.

14:31

Min. 14 Nuevo saque de esquina para el Zamora, en una jugada muy parecida a la que propició el 1-0.

14:23

Min. 7 Centro perfecto desde la esquina de Carlos Ramos que cabecea Eric Ruiz con precisión entrando desde atrás.

14:22

GOL DEL ZAMORA (1-0)

14:22

Min. 5 Primer córner del partido, favorable al Zamora, después de que Borja Granero cortara el avance local.

14:17

¡Arranca el partido!

Primera posesión para el Real Avilés.

14:14

¡Ya saltan los jugadores al campo! A punto de comenzar el encuentro.

14:10

No será un encuentro sencillo para el Avilés, pues el Zamora aún no ha encajado en el Ruta de la Plata.

14:02

El árbitro de la contienda será el cántabro Manuel Pozueta, asistido en las bandas por José Miguel Álvarez y Jon Aostri.

13:56

El Real Avilés busca su tercera victoria consecutiva en su segunda salida seguida, después del loco 3-4 en Guadalajara donde se llevó la victoria en el 107'.

13:54

Alineación del Zamora CF

13:53

Alineación del Real Avilés

13:50

¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos al minuto a minuto del Zamora CF - Real Avilés Industrial, correspondiente a la séptima jornada del grupo 1 de Primera Federación.

