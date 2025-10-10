El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Javi Cueto cabecea un balón aéreo la temporada pasada frente al Real Ávila en el Adolfo Suárez. LOF

El Real Avilés visitará al Ávila en la Copa del Rey el jueves 30 de octubre a las 20 horas

El encuentro, correspondiente a la primera ronda de la competición y a partido único, se disputará en el estadio Adolfo Suárez

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Viernes, 10 de octubre 2025, 18:53

Comenta

Dos temporadas después, el Real Avilés Industrial regresa a la Copa del Rey y esta vez lo hace como equipo de superior categoría. Así, los blanquiazules visitarán en la primera ronda, a partido único, al Real Ávila de Segunda RFEF el jueves 30 de octubre a las 20 horas en el estadio Adolfo Suárez.

El conjunto blanquiazul, que intentó sin éxito alcanzar la competición a través de la Copa Federación las últimas temporadas, solo pudo disfrutar una vez de la Copa del Rey en la era Diego Baeza. En la primera ronda recibió al Arenteiro en el Suárez Puerta, que vencería por 0-1 en un partido en el que los de Emilio Cañedo merecieron mejor suerte.

Este curso, el Real Avilés tendrá una nueva oportunidad para cumplir uno de los sueños de su presidente desde que se hizo con la propiedad del club: recibir a un equipo de Primera División en el Suárez Puerta. Para ello, lo primero es intentar eliminar al Ávila.

Horario frente al Arenteiro, en liga

Por otro lado, de cara a la jornada 10 de Primera RFEF, el Real Avilés recibirá al Arenteiro el domingo 2 de noviembre a partir de las 18.15 horas en el Suárez Puerta.

