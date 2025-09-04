El Suárez Puerta registra el mayor porcentaje de ocupación de Primera RFEF en su estreno con el Real Avilés Con 3.355 espectadores sobre una capacidad de 4.220, el estadio blanquiazul logró un 79%, superando al Pedro Escartín de Guadalajara

Aspecto de la grada de Juan Ochoa durante el primer partido de Liga frente a la Ponferradina, con un 79% de ocupación del estadio.

La meritoria cifra de asistencia durante el estreno liguero del Real Avilés Industrial en Primera RFEF el pasado domingo frente a la Ponferradina (3.355 espectadores) toma mayor relevancia si se analizan los números de la primera jornada en los dos grupos de la categoría de bronce del fútbol español.

Aunque la cifra sitúa al Román Suárez Puerta como el séptimo estadio con más espectadores de la categoría, y el cuarto del grupo, conviene fijarse en el porcentaje de ocupación, que al final es lo que buscan todos los clubes y lo que luce más ante el ojo humano. Por ejemplo, los 6.737 aficionados que siguieron en directo la victoria del Nástic sobre el Algeciras (2-1) en el Nou Estadi de Tarragona no significaron ni media entrada (46%), pues el estadio tiene capacidad para 14.591 espectadores.

En ese sentido, el Suárez Puerta firmó una ocupación del 79%, teniendo en cuenta que las gradas de Juan Ochoa y José Cueto suman una capacidad total de 4.220 espectadores. Si se contase la rotonda, que tiene 1.132 asientos, la capacidad ascendería hasta los 5.352, pero no está abierta al público y, por ello, no puede ser baremada.

Con todo, el 79% de ocupación se queda sin rivales en la categoría, pues el segundo mejor dato lo ofreció el Pedro Escartín de otro recién ascendido, el Guadalajara (65%), frente al Tenerife, y el tercero Unionistas de Salamanca, que metió a 3.027 espectadores en el Reina Sofía ante Osasuna Promesas para alcanzar un 61% de ocupación en el estadio.

Pero la cifra de 3.355 espectadores un domingo a las 21.30 horas, a pesar de ser el debut en Primera RFEF y un rival como la Ponferradina, supone también el mejor estreno en Liga en cuanto a seguidores en el estadio de las últimas décadas. No en vano, hace algo más de veinte años, en el último enfrentamiento entre blanquiazules y bercianos, también en una primera jornada, entonces en Segunda B, el número de espectadores fue de 1.300.

Para seguir poniendo el dato en perspectiva, la temporada pasada solo se superó esa cifra en Liga regular frente al Langreo (4.168), el récord histórico en este tramo de la temporada en el Suárez Puerta, con promociones y siendo un derbi con el 'play off' en juego. La cifra del domingo invita a pensar que se podría superar con el paso de las jornadas, por no hablar de cuando el equipo se juegue algo serio, que entonces posiblemente entrarían en juego de nuevo las gradas supletorias, con la sombra del récord de las 8.500 personas que celebraron el ascenso a Primera RFEF en mayo ante el Rayo Majadahonda.

Los 3.355 espectadores superan también el número de socios del Real Avilés (3.004), otro dato a tener en cuenta, y la asistencia fue mayor que la de Unionistas en el Reina Sofía o el Pontevedra en Pasarón, clubes con más socios sobre el papel, que al menos en esta primera jornada de Liga no acudieron al estadio.

Que la afición del Real Avilés está más viva que nunca es un hecho que se puede palpar en la calle, pero además los números reflejan que está entre las mejores de Primera RFEF. Casi nada.

