El Real Avilés prepara su visita a Lugo, que con el cambio de propiedad elevó su presupuesto Se han incorporado al grupo los últimos fichajes, los laterales sub 23 Guzmán y Osky, mientras que Julio fue el único futbolista que se quedó fuera de la lista por lesión en el estreno liguero

Santy Menor Avilés Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:00 Comenta Compartir

Después de disfrutar de jornada de descanso el lunes, la plantilla del Real Avilés comenzó el martes a preparar el partido del sábado frente al Lugo, a partir de las 14.15 horas en el Anxo Carro, estadio con capacidad para 7.114 espectadores y en el que se espera una buena afluencia de seguidores blanquiazules, con entradas a 15 euros y teniendo en cuenta que es el viaje más cercano de la temporada.

A nivel deportivo, ya se han incorporado al grupo los últimos fichajes, los laterales sub 23 Guzmán y Osky, mientras que Julio fue el único futbolista que se quedó fuera de la lista por lesión en el estreno liguero, por lo que el técnico Dani Vidal estará pendiente de su evolución.

Como es habitual, el plantel alternará La Toba y el Suárez Puerta para preparar el duelo, y Vidal realizará seguro cambios en el 'once' inicial, posiblemente en todas las líneas del equipo.