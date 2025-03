El técnico del Real Avilés Femenino: «Sabíamos la plantilla que habíamos preparado y que iba a ir de menos a más»

Alberto Santos Avilés Lunes, 31 de marzo 2025, 14:24 | Actualizado 23:17h. Comenta Compartir

El fastidio de las jugadoras del Real Avilés Industrial Femenino al final del partido de este domingo ante el Athletic de Bilbao B era el reflejo de lo que ha crecido este equipo, que no se conforma con sumar un punto ante uno de los mejores de la categoría que lucha por el ascenso. Las jugadoras blanquiazules se retiraron a los vestuarios con el sabor agridulce de haber podido ganar, sobre todo en esa clara ocasión de Lynda en el minuto 93 que fue salvada 'in extremis' por una jugadora del equipo vasco cuando el balón se colaba en la portería rival.

Pero el paso de las horas ha puesto en valor lo que había conseguido el Real Avilés Femenino en la jornada. A falta de cuatro partidos para el final de liga, incluso sin haber saltado al campo para enfrentarse al Athletic B, las jugadoras del equipo avilesino ya habían logrado algo inimaginable no hace mucho tiempo en la ciudad. Avilés tendrá el próximo año de nuevo un equipo en la Segunda Federación del fútbol femenino nacional, lo que confirma la solidez del proyecto y el ascenso meteórico desde su creación.

«Tener garantizada ya la categoría y la idea de ser un proyecto tan solvente nos va a ayudar en la planificación»

Uno de los artífices de este éxito es Pedro Arboleya, entrenador del Real Avilés, cargo que compagina desde el inicio de 2025 con el de director general del club. Para él, la situación del equipo responde a las expectativas que se tenían. «Sabíamos a principio de temporada la plantilla que habíamos preparado, que iba a ir de menos a más. Hubiésemos firmado llegar a las últimas cinco jornadas sin tener que estar pendiente de lo que ocurriera por debajo, el equipo tenía margen de crecimiento, fue evolucionando y es un éxito en el primer año en la categoría», asegura.

El Avilés ha dado ante los equipos grandes una muy buena imagen, algo que su técnico enmarca «en una categoría muy igualada. Hay tres arriba que son los que al final se van a jugar el ascenso y el 'play-off'. A lo largo de toda la temporada con cualquier rival y en cualquier campo es difícil puntuar, y cualquier equipo te puede hacer daño. En la segunda vuelta en las once jornadas sólo tuvimos una derrota. Por La Toba pasaron Bilbao y Oviedo, a quien conseguimos ganar, y este domingo empatamos en un partido con todas las opciones, porque por lo visto no se dejó ver esa diferencia».

«Esperaremos un par de meses y tendremos más claro cómo enfocar mi futuro; con Ángel el entendimiento es total»

Entre las ventajas de tener amarrada la permanencia, está el hecho de ganar tiempo en la planificación de la próxima temporada. «Se lleva haciendo todo el año, tanto Ángel desde la dirección deportiva como nosotros tenemos claro, no sólo lo que nos ha dado la plantilla y qué nos podría interesar en tema de renovaciones, y podemos avanzar en ese sentido, sino también en el seguimiento de futbolistas que nos pudieran interesar. Podemos planificar y a la hora de ir a por determinadas jugadoras, el hecho de tener garantizada la categoría y la idea del proyecto del Avilés, de ser tan solvente, nos va a ayudar», destaca Arboleya.

Una base asentada

En esa planificación considera que «tenemos una base muy asentada, no sólo es el tema de resultados, seguir semana a semana la evolución del equipo, está claro el bloque. La idea no era sólo salvar el año, hay un perfil de jóvenes con un proyecto no sólo de rendimiento inmediato, sino de ser también la base de la próxima temporada. Va a haber cambios porque hay futbolistas que se han puesto en el escaparate y tendrán cosas sobre la mesa que valorarán, y tendremos que competir, y otras que no estén contentas con el rol e intenten salir... Nosotros buscaremos la mayor estabilidad posible».

¿Estará Pedro Arboleya en ese proyecto o se centrará en su rol de director general del Real Avilés? «Es algo que está sin hablar, Por un lado, está respetar, no sólo acabar esas cuatro jornadas hasta el final, porque en la labor de dirección general tengo que invertir tiempo y espacio. Esperaremos un par de meses y tendremos más claro cómo enfocar el futuro. Con Ángel el entendimiento es total, las dos partes somos conscientes de la situación y el contexto, y veremos».