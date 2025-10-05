Vidal, técnico del Real Avilés: «Fue un partido totalmente atípico, surrealista»

Isma Corregidor Guadalajara Domingo, 5 de octubre 2025, 23:37 Comenta Compartir

El entrenador del Real Avilés, Dani Vidal, no ocultó lo extraño del partido vivido en el Pedro Escartín. «Creo que conclusiones a nivel de juego se pueden sacar pocas. Fue un partido totalmente atípico, surrealista. Nunca me había pasado algo así, ni parecido», aseguró.

«Sabíamos dónde veníamos, un campo muy complicado, donde íbamos a sufrir. Su entrada al partido fue buena, cuando suelen ir de menos a más, y nos costó entrar», reconoció. «Tuvimos que reestructurar a nivel defensivo, porque con línea de cuatro no éramos capaces de defender bien. Por ello hemos retrasado a Raúl Hernández, para defender de atrás hacia adelante», detalló.

Sobre su idea de juego en Guadalajara, valoró las salidas desde atrás. «Al contragolpe, si no hemos estado a nivel excelente, casi. Y a balón parado hemos vuelto a ser fuertes», aseguró. «Le damos mucha importancia, porque cuando el rival te pone en complicaciones, el balón parado lo iguala todo. De ahí vino el 0-1», recordó.

Aunque el Real Avilés estuvo en general muy efectivo, el técnico quiso recordar que «con 0-2 hubo dos acciones para meter el 0-3, una de Rubio y otra de Isi». «En ese tramo, su portero los ha sostenido», recalcó.

Sobre el segundo tiempo, se mostró contrariado. «Entramos bien, pero al igual que estuvimos bien en el primer tiempo a balón parado ofensivo, en el gol defendimos mal y concedimos un penalti», lamentó. «Con el 5-4-1 los fuimos sujetando, porque esa estructura nos daba más empaque, pero ellos se iban viniendo arriba. Con el 2-2 se nos puso el partido cuesta arriba y ellos ya se fueron adelante», reconoció.

Pere Martí: «Es fútbol, fue un partido muy bonito para el espectadores, no para los entrenadores. El Avilés va ajustando cosas y va a dar mucho la lata»

El técnico catalán también se pronunció sobre el final de infarto. «Cuando parecía que nos sonreía la fortuna con el 2-3, a falta de cuarenta segundos para el final de lo que había añadido, nos llega el empate en un centro lateral, que con línea de cinco tenemos que defender mucho mejor», expuso.

«Me quedo con el espíritu del equipo, que a pesar de que te empaten, intenta ir para adelante de cualquier manera. Y en un buen saque de banda de Guzmán, donde Javi Cueto está muy listo, con el penalti nos llevamos la victoria», agregó.

«A pesar de la victoria, hay muchísimas cosas que corregir, pero toca celebrarlo y estar contento. Corregir desde la victoria siempre es mucho más fácil», sentenció.

Técnico del Guadalajara

El técnico del Guadalajara, Pere Martí, calificó lo vivido en el tramo final del duelo ante el Real Avilés como «fútbol». «A veces es muy bonito, cuando te toca a favor. Fue un partido muy bonito para el espectador, no para los entrenadores. No me gusta conceder tanto, ni que me metan cuatro goles», dijo el preparador, pese a ello «contento» por «ser un equipo que ha reaccionado a todos los imprevistos».

Sobre el juego de su equipo, afirmó que «fue el partido más avasallador, pero eso quita que no te generen y no te corran». «Les hemos sometido más, pero aun así el Avilés fue capaz de ponerse por delante. Habríamos necesitado más control en esas salidas de ellos», matizó. «Sabemos que es un equipo con mucha energía, que eso lo hace muy bien. Pero fue el partido que mejor lo hicimos desde que yo estoy aquí a nivel ofensivo», quiso destacar.

Sobre todo se lamentó de la falta de pegada en las dos áreas. «Si perdonas y acabas concediendo, te penaliza. No nos habíamos enfrentado contra este tipo de equipos, muy como nosotros, que te castigan cuando mejor estás. Pero todos goles que hemos recibido son todos evitables», dijo.

Por último, sobre el Real Avilés, apuntó que «empezó dubitativo, pero cada semana va ajustando cosas y va a ser un equipo que va a dar mucho la lata».