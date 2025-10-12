Así vivió la afición del Real Avilés una nueva victoria heroica de su equipo

La afición del Real Avilés celebra uno de los goles en el Ruta de la Plata.

Esta vez el autobús de la Peña Realavilesina El Coliseo sí salió adelante y el encuentro disputado por el conjunto blanquiazul en Zamora se convirtió en la salida más multitudinaria de la afición del Real Avilés en lo que va de temporada, incluido el viaje de la segunda jornada a Lugo, desplazamiento más corto del calendario este curso.

Mas de cincuenta personas se pusieron en marcha por carretera bien temprano, y de las otras doscientas muchas esperaban ya en tierras zamoranas, pues en muchos casos amigos y familias aprovecharon la coincidencia con el puente del Pilar para pasar todo el fin de semana en Zamora.

Viajar a ver a tu equipo fuera puede ser o una alegría o un drama, pero afortunadamente para los fieles aficionados del Real Avilés ocurrió lo primero. En lo que fue un partido igualado con alternativas para ambos bandos, cuando todo parecía perdido volvió a aparecer el conjunto blanquiazul más rocanrolero para darle la vuelta al marcador por tercera jornada consecutiva.

En el minuto 89, el Real Avilés perdía 2-1 en el Ruta de la Plata, pero primero Guzmán, y después Javi Cueto, que continúa en estado de gracia, hicieron vibrar de lo lindo a la afición blanquiazul desplazada, agrupada en uno de los fondos del Ruta de la Plata, ocupando prácticamente la mitad del mismo.

Un viaje para el recuerdo de aficionados y también jugadores, cuerpo técnico y directivos del club, pues significó la tercera victoria consecutiva, la segunda fuera de casa y todo hace indicar que el Suárez Puerta se convertirá en una caldera el próximo domingo a partir de las 16 horas para recibir al Talavera.

