El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La afición del Real Avilés celebra uno de los goles en el Ruta de la Plata. LOF
Zamora 2 - Real Avilés 3

Así vivió la afición del Real Avilés una nueva victoria heroica de su equipo

Con más de 250 aficionados desplazados, la hinchada realavilesina creyó hasta el final y, agrupada en uno de los fondos del Ruta de la Plata, celebró por todo lo alto el gol postrero de cabeza de Javi Cueto

Santy Menor

Santy Menor

Avilés

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:06

Comenta

Esta vez el autobús de la Peña Realavilesina El Coliseo sí salió adelante y el encuentro disputado por el conjunto blanquiazul en Zamora se convirtió en la salida más multitudinaria de la afición del Real Avilés en lo que va de temporada, incluido el viaje de la segunda jornada a Lugo, desplazamiento más corto del calendario este curso.

Mas de cincuenta personas se pusieron en marcha por carretera bien temprano, y de las otras doscientas muchas esperaban ya en tierras zamoranas, pues en muchos casos amigos y familias aprovecharon la coincidencia con el puente del Pilar para pasar todo el fin de semana en Zamora.

Viajar a ver a tu equipo fuera puede ser o una alegría o un drama, pero afortunadamente para los fieles aficionados del Real Avilés ocurrió lo primero. En lo que fue un partido igualado con alternativas para ambos bandos, cuando todo parecía perdido volvió a aparecer el conjunto blanquiazul más rocanrolero para darle la vuelta al marcador por tercera jornada consecutiva.

Imagen de Galeria
Miembros de la Peña Realavilesina El Coliseo y demás aficionados, a la salida del autobús. LVA
Imagen de Galeria
Un aficionado de 'Chavalería Avilesina'. LOF

1 /

En el minuto 89, el Real Avilés perdía 2-1 en el Ruta de la Plata, pero primero Guzmán, y después Javi Cueto, que continúa en estado de gracia, hicieron vibrar de lo lindo a la afición blanquiazul desplazada, agrupada en uno de los fondos del Ruta de la Plata, ocupando prácticamente la mitad del mismo.

Un viaje para el recuerdo de aficionados y también jugadores, cuerpo técnico y directivos del club, pues significó la tercera victoria consecutiva, la segunda fuera de casa y todo hace indicar que el Suárez Puerta se convertirá en una caldera el próximo domingo a partir de las 16 horas para recibir al Talavera.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la mujer que había sido rescatada por un joven tras precipitarse por el Muelle
  2. 2 Asesinado a tiros en su coche: muere a los 29 años el joven cantante Fede Dorcaz
  3. 3 Atropella a un joven en patinete y se da a la fuga en Gijón
  4. 4 ¿Colocar la bandera de España en el balcón es motivo de multa?
  5. 5

    El ahorro que supone convertir los bajos comerciales en pisos en Oviedo
  6. 6 La Media Maratón de Gijón, de récord en récord
  7. 7 Fallece Alejandro Sierra, histórico propietario de la camisería Sierra de Gijón
  8. 8 «No hay más jabalíes, pero se han ido a donde no se les caza»
  9. 9 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  10. 10 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Así vivió la afición del Real Avilés una nueva victoria heroica de su equipo

Así vivió la afición del Real Avilés una nueva victoria heroica de su equipo