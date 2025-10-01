Aarón Escandell amplía su vínculo con el Real Oviedo hasta 2027 El contrato el meta tenía una cláusula que permitía extender el vínculo un año en función del número de partidos jugados

Ramón Julio García Oviedo Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:39

El Real Oviedo ha confirmado la renovación de Aarón Escandell, asegurando la continuidad del guardameta valenciano en la portería azul al menos hasta el 30 de junio de 2027. El contrato inicial, firmado por dos temporadas, contemplaba una cláusula automática de ampliación en caso de alcanzar 50 partidos oficiales, cifra que el jugador ya ha superado. Ambas partes, satisfechas con el rendimiento y la relación actual, no descartan negociar en el futuro una extensión aún mayor.

Desde su llegada a la capital asturiana, Escandell se ha consolidado como pieza fundamental del equipo. En la pasada campaña solo se perdió un encuentro liguero, ante el Zaragoza, y fue decisivo en el histórico ascenso del Oviedo a Primera División. En la temporada actual, bajo las órdenes de Veljko Paunovic, el guardameta ha disputado todos los minutos de las siete primeras jornadas, confirmando su papel de titular indiscutible.

Su rendimiento no pasa desapercibido en el panorama europeo: con 38 paradas registradas hasta la fecha, Escandell lidera el ranking de las cinco grandes ligas. Además, el portal especializado WhoScored lo reconoció como el mejor portero del continente en agosto, mientras que la afición carbayona lo distinguió como jugador del mes de septiembre.

Formado en la cantera del Valencia, Aarón Escandell pasó por Málaga, Granada, Cartagena y Las Palmas antes de recalar en el conjunto azul, donde llegó para cubrir la salida de Leo Román. Hoy, no solo ha superado las expectativas, sino que se ha convertido en uno de los futbolistas más queridos por la afición y en un referente en el rendimiento colectivo del equipo.