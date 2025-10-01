El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Aarón Escandell, durante el partido del Real Oviedo contra el Valencia. LOF

Aarón Escandell amplía su vínculo con el Real Oviedo hasta 2027

El contrato el meta tenía una cláusula que permitía extender el vínculo un año en función del número de partidos jugados

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:39

El Real Oviedo ha confirmado la renovación de Aarón Escandell, asegurando la continuidad del guardameta valenciano en la portería azul al menos hasta el 30 de junio de 2027. El contrato inicial, firmado por dos temporadas, contemplaba una cláusula automática de ampliación en caso de alcanzar 50 partidos oficiales, cifra que el jugador ya ha superado. Ambas partes, satisfechas con el rendimiento y la relación actual, no descartan negociar en el futuro una extensión aún mayor.

Desde su llegada a la capital asturiana, Escandell se ha consolidado como pieza fundamental del equipo. En la pasada campaña solo se perdió un encuentro liguero, ante el Zaragoza, y fue decisivo en el histórico ascenso del Oviedo a Primera División. En la temporada actual, bajo las órdenes de Veljko Paunovic, el guardameta ha disputado todos los minutos de las siete primeras jornadas, confirmando su papel de titular indiscutible.

Su rendimiento no pasa desapercibido en el panorama europeo: con 38 paradas registradas hasta la fecha, Escandell lidera el ranking de las cinco grandes ligas. Además, el portal especializado WhoScored lo reconoció como el mejor portero del continente en agosto, mientras que la afición carbayona lo distinguió como jugador del mes de septiembre.

Formado en la cantera del Valencia, Aarón Escandell pasó por Málaga, Granada, Cartagena y Las Palmas antes de recalar en el conjunto azul, donde llegó para cubrir la salida de Leo Román. Hoy, no solo ha superado las expectativas, sino que se ha convertido en uno de los futbolistas más queridos por la afición y en un referente en el rendimiento colectivo del equipo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El mal estado de los animales del ganadero asesinado en Ribadesella lleva al Principado a hacerse cargo de las vacas
  2. 2 La rocambolesca historia de un conductor ebrio a quien pillaron dormido al volante en mitad de una carretera en Llanes
  3. 3 Desolación por la trágica muerte de una profesora en Gijón: «Lucía nos enseñó a seguir bailando sin música. Por ti y por tus niñas lo haremos»
  4. 4 Mata a un conocido tras una discusión por deudas en Langreo, le roba lo que lleva encima y se va a tomar algo
  5. 5 Oviedo despide a Luis Llaca, «un empresario brillante»
  6. 6

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  7. 7

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  8. 8 Gijón se prepara para reabrir la playa de San Lorenzo a los perros
  9. 9

    David Martínez, el mayor accionista particular del Sabadell, acudirá a la opa de BBVA pese al rechazo del consejo
  10. 10

    Demolición en El Natahoyo, en Gijón, para levantar un nuevo edificio de 14 viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Aarón Escandell amplía su vínculo con el Real Oviedo hasta 2027

Aarón Escandell amplía su vínculo con el Real Oviedo hasta 2027