Aarón lidera una remontada vibrante del Real Oviedo en Valencia

La espera mereció la pena y el Real Oviedo tras unos días de confusión logró la primera victoria de la temporada a domicilio al ... remontar ante el Valencia. Un penalti detenido por Aarón fue el detonante de la remontada que el equipo había merecido antes.

Un error a los tres minutos permitió a los locales adelantarse en el marcador, pero el Real Oviedo reaccionó y dominó, pero el gol se hacía de rogar. El equipo no perdió la fe y después de que el portero oviedista detuviera un penalti a Danjuma para el 2-0, llegaron los goles de Ilic y Rondón, en poco más de un minuto. El equipo sufrió al final, ya que jugó casi diez minutos con un jugador menos por la expulsión de Ilic.

Valencia Agirrezabala; Foulquier, Diakhaby, Tarrega, Gaya; Danjuma (Dani Raba, m.78), Javi Guerra (Pepelu, m.55), Santamaria, Rioja (Ramazani, m.86); Hugo Duro (Beltrán, m.55) y Almeida (Diego López, m.55). 1 - 2 Real Oviedo Aarón; Lucas, Dani Calvo, David Carmo, Rahim; Dendoncker, Colombatto, Reina (Chaira, min.76); Hassan (David Costas, mi 88), Fede Viñas (Rondón, min.76) y Brekalo (Ilic, min.65). Goles: 1-0: min.4, Danjuma. 1-1: min.85, Ilic. 1-2: min.86, Rondón.

Árbitro: Ricardo de Burgos, del Comité Vasco. Mostró tarjetas amarillas a Tárrega, por parte local y a los visitantes Fede Viñas, Ilic, Reina, Paunovic y a Ilic en dos ocasiones, la segunda en el 90+2.

Incidencias: 40.364 espectadores en Mestalla. 21 grados a la hora de inicio del encuentro. Terreno de juego en buenas condiciones. Gayá y Dani Calvo fueron los capitanes. Puso el balón en juego el Real Oviedo.

La alineación oviedista presentó cuatro novedades en relación con el partido ante el Barcelona. La más destacada fue la primera titularidad de Colombatto. Además, entró en el centro de la defensa Dani Calvo por Bailly, Brekalo por Chaira y Fede Viñas por Salomón Rondón. El equipo se situaba en una especie de 4-3-3, con la idea de tapar la salida de balón de los locales.

El planteamiento inicial se vino abajo a los tres minutos. Bastó un centro desde la derecha de Luis Rioja para que Danjuma en semivolea, adelantándose a Lucas, batiera a Aarón. Otra vez que el equipo daba síntomas de endeblez defensiva.

Con el marcador en contra, el equipo de Paunovic hizo todo lo posible por rehacerse, pero tenía muchos problemas con el balón para tratar de tomar cierto control, mientras que el Valencia quería hacer sangre y resolver por la vía rápida. Aarón volvió a ser decisivo y salvó a los suyos en un nuevo remate de Dajuma, que era una auténtica pesadilla para la zaga carbayona.

Mediada la primera parte, los ovetenses dieron señales de vida, se sacudieron el dominio y empezaron a dar algún susto a los valencianos. Un remate de cabeza de Fede Viñas que salió desviado y un disparo de Lucas que salió rozando el poste. Eran los primeros avisos.

Al centro del campo le corría el balón cuando se encontraban Reina, Colombatto y Dendoncker, Hassan empezaba a mostrarse por la derecha y Fede Viñas era un incordio para la defensa, recibiendo y girando con peligro para encarar la portería local.

Ampliar Aficionados del Real Oviedo en Mestalla. LOF

El paso de los minutos aumentó la confianza y autoestima de los ovetenses que en el tramo final del primer acto dominaban con bastantes claridad a un Valencia en apuros. Llegaron varias ocasiones para empatar, pero faltó puntería. Una de las más claras en una internada de Hassan con pase atrás para que Dendoncker dejara de cara a Colombatto que disparó de forma colocada al palo largo y el meta local salvó el gol con una gran estirada.

La imagen de los azules era la de la segunda mitad ante el Elche o la del primer tiempo frente al Barcelona. Sin embargo, estaba lastrada por un nuevo error defensivo que lo arruinaba todo. Tocaba remontar tras el descanso. La segunda parte empezó tal y como había acabado la primera, con los azules, de amarillo, volcados sobre la portería local y con ocasiones, como una de Brekalo. Las llegadas se sucedían, pero el gol no llegaba.

Carlos Corberán hizo tres cambios antes de la hora de partido a la vista de los problemas de su equipo. La puntería seguía siendo el único problema para los de Paunovic, que tuvieron una ocasión clara. Paunovic dio entrada a Ilic por Brekalo. El Valencia mejoró algo con los cambios y Danjuma seguía siendo una amenaza para los ovetenses.

El partido pudo acabarse en una acción absurda de Reina que dio un codazo en el área a Diakhaby. La sala VOR avisó al árbitro de la jugada y éste señaló penalti. Sin embargo, Aarón volvió a ser providencial y detuvo la pena máxima que lanzó Danjuma. Tras esa jugada llegó la locura azul. Primero Ilic remató en un saque de esquina que tocó Rondón y luego el venezolano controló un pase de Lucas para disparar y tras pegar en un defensa el balón entró en la portería. Se hacía justicia a los méritos de los azules con dos goles en apenas un minuto

El equipo tuvo que sufrir hasta el final, en especial en los nueve minutos que añadió el árbitro y que los azules afrontaron con un jugador menos por la segunda tarjeta amarilla a Ilic, que dejó al equipo con diez.