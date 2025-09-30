El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ilic y Rondón, autores de los goles de la remontada del Real Oviedo.

Ilic y Rondón, autores de los goles de la remontada del Real Oviedo. LOF

Aarón lidera una remontada vibrante del Real Oviedo en Valencia

El meta detuvo un penalti y evitó el 2-0 instantes antes de que Ilic y Salomón Rondon voltearan el marcador en cuestión de un minuto para dar la primera victoria a los azules a domicilio

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:56

La espera mereció la pena y el Real Oviedo tras unos días de confusión logró la primera victoria de la temporada a domicilio al ... remontar ante el Valencia. Un penalti detenido por Aarón fue el detonante de la remontada que el equipo había merecido antes.

