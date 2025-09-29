¿Se jugará el Valencia-Real Oviedo? Esto es lo que se sabe hasta ahora

Ramón Julio García Oviedo Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:17 Comenta Compartir

La hora del Valencia-Real Oviedo se acerca y el equipo asturiano continúa sin saber si se jugará o no el encuentro programado para las 21 horas en Mestalla. La alerta roja por lluvias sigue vigente, pero LaLiga no ha tomado ninguna decisión firme y mantiene contactos con todos los implicados para fijar la postura definitiva. Desde el Valencia se traslada que la opción más probable, en este momento, es la suspensión del encuentro y se apunta a mañana como alternativa para que se juegue el duelo.

El Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana lanzó una señal de alerta roja que está vigente desde las 04.00 horas de hoy hasta las primeras horas de mañana, lo que provocó la suspensión de clases en los colegios, el cierre de comercios y que se aconseje no realizar desplazamientos, salvo en caso de necesidad urgente.

LaLiga está en contacto con el Valencia y con el Oviedo y los dirigentes del conjunto valenciano han ido deslizando que la opción de la suspensión está cada vez más cercana. Nadie quiere provocar que haya desplazamiento y más teniendo en cuenta que muchos seguidores valencianistas viajan desde localidades cercanas, también afectadas por la alerta.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, fue la última en posicionarse sobre el partido y confirmó que envió una solicitud, tanto a la Liga como a la Federación, pidiendo el aplazamiento del encuentro y aseguró que ambos organismos se han mostrado favorables a la suspensión.

El hecho de que ninguno de los dos equipos tengan más compromisos que los ligueros también ayuda a que sea sencillo encajar el encuentro en otra fecha y no se descarta que pueda ser mañana mismo cuando se juegue el choque.