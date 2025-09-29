El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así puedes seguir a EL COMERCIO en Google Discover: personalízalo para no perderte nada
Barranco de La Saleta, en Aldaia tras su desbordamiento este lunes. Valencia espera las peores horas de la borrasca. Europa Press
Borrasca 'Gabrielle'

¿Se jugará el Valencia-Real Oviedo? Esto es lo que se sabe hasta ahora

La Comunidad Valenciana mantiene el aviso rojo ante las fuertes precipitaciones de las próximas horas

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:17

La hora del Valencia-Real Oviedo se acerca y el equipo asturiano continúa sin saber si se jugará o no el encuentro programado para las 21 horas en Mestalla. La alerta roja por lluvias sigue vigente, pero LaLiga no ha tomado ninguna decisión firme y mantiene contactos con todos los implicados para fijar la postura definitiva. Desde el Valencia se traslada que la opción más probable, en este momento, es la suspensión del encuentro y se apunta a mañana como alternativa para que se juegue el duelo.

El Centro de Emergencias de la Generalitat Valenciana lanzó una señal de alerta roja que está vigente desde las 04.00 horas de hoy hasta las primeras horas de mañana, lo que provocó la suspensión de clases en los colegios, el cierre de comercios y que se aconseje no realizar desplazamientos, salvo en caso de necesidad urgente.

LaLiga está en contacto con el Valencia y con el Oviedo y los dirigentes del conjunto valenciano han ido deslizando que la opción de la suspensión está cada vez más cercana. Nadie quiere provocar que haya desplazamiento y más teniendo en cuenta que muchos seguidores valencianistas viajan desde localidades cercanas, también afectadas por la alerta.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, fue la última en posicionarse sobre el partido y confirmó que envió una solicitud, tanto a la Liga como a la Federación, pidiendo el aplazamiento del encuentro y aseguró que ambos organismos se han mostrado favorables a la suspensión.

El hecho de que ninguno de los dos equipos tengan más compromisos que los ligueros también ayuda a que sea sencillo encajar el encuentro en otra fecha y no se descarta que pueda ser mañana mismo cuando se juegue el choque.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una mujer en Granda, en Gijón, golpeada por el portón de su propia casa
  2. 2 Accidente mortal en Langreo: un fallecido y dos menores heridos tras despeñarse su coche
  3. 3

    Un bonitero vasco, escoltado hasta El Musel, en Gijón: «Tenemos un motín a bordo, estamos encerrados en el puente de mando»
  4. 4 Sporting de Gijón 3-4 Albacete | Ridículo espantoso en El Molinón
  5. 5 Accidente mortal en Langreo: un fallecido y dos menores heridos tras despeñarse su coche
  6. 6 El Sporting de Gijón - Albacete estuvo diez minutos parado por la atención médica a dos aficionados
  7. 7 El fotoperiodismo asturiano pierde a una de sus pioneras: adiós a Purificación Citoula
  8. 8

    De la Casa de Ejercicios Espirituales de El Bibio, en Gijón, a pisos de lujo
  9. 9 El Valencia-Real Oviedo, en riesgo por la alerta roja por lluvias torrenciales
  10. 10 Muere una acróbata española tras caer de un trapecio en un circo alemán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Se jugará el Valencia-Real Oviedo? Esto es lo que se sabe hasta ahora

¿Se jugará el Valencia-Real Oviedo? Esto es lo que se sabe hasta ahora