Alemao, jugador del Real Oviedo: «Ahora no hay tiempo para estar cansados»

Chisco García Oviedo Miércoles, 14 de mayo 2025, 21:14 Comenta Compartir

Mientras la ilusión crece entre el oviedismo, la plantilla azul asume la situación con calma y siendo muy conscientes de lo que deben hacer en las tres próximas jornadas y preparándose para lo que pueda venir después con un 'play off'. «Tenemos que estar tranquilos de cabeza y hacer lo que toca cada día, entrenar a 'full', estar enfocados en lo que realmente queremos. Estamos en la última parte de la temporada, no hay tiempo para estar cansado, te puedes llegar a cansar mentalmente, pero tenemos que estar más fuertes que nunca», el mensaje de Alemao sirve para explicar el sentir de una caseta que sigue empeñada en hacer historia con la camiseta del Real Oviedo.

Hay una sensación generalizada de que todo lo que no sea sumar los nueve puntos no servirá. Los futbolistas prefieren el plazo más corto: «Estamos muy enfocados en ganar el próximo partido, que es lo que planeamos toda la semana, para no volvernos locos. Al final, nosotros tenemos mucha ilusión, pero la afición mucho más». En esa línea, Alemao sintió mucho el empate de Santander: «Se ve la afición muy triste por no ganar este último partido, son cosas que pasan en el fútbol, así que tenemos que enfocarnos en el partido de Zaragoza, ganarlo y seguir».

Hace un año, todo el oviedismo estaba movilizado para intentar jugar el primer playoff desde su regreso al fútbol profesional y lo consiguió de forma agónica. Ahora, el equipo lo puede dejar sentenciado a falta de dos jornadas para el final del campeonato y da la sensación de que no genera la misma ilusión. Alemao valora todo y apunta algunos motivos: «Es normal que los jugadores que han llegado y los que quedamos de la última temporada, queramos hacerlo mejor que la última temporada y la afición también espera que nosotros la hagamos mejor». El ariete brasileño bromeó sobre ese reto: «Si la hacemos mejor que la última, seguro que vamos a ascender, porque llegamos al último partido. Esta ilusión la tenemos nosotros, junto con la afición, para hacer una temporada mejor y con la posibilidad de quizá conseguir un ascenso directo».

Veljko Paunovic sorprendió a todos en Santander colocando a Alemao pegado en la banda, algo muy poco habitual desde su llegada a Oviedo. El brasileño no se sintió del todo extraño: «Cuando entró Fede no esperaba jugar ahí, pero como hasta los 19 años jugaba de extremo, no tuve muchos problemas, intenté ayudar lo que pude». El carioca siguió lamentando los dos puntos que se quedaron en El Sardinero: «Vi al equipo muy bien en la primera parte, nos adelantamos. En la segunda sufrimos un poco más y nos sentimos más presionados, pero el empate vino en una jugada de mala suerte».

Aunque es el máximo anotador del equipo, se ha visto en el banquillo en varios partidos con la mejoría de Fede Viñas. Lejos de quejarse, Alemao agradeció el reparto de esfuerzos: «Estuve algunas semanas muy mal del pubis, haciendo sacrificios para jugar y esto no está bien para ningún jugador, quise estar listo para jugar. Me vino bien que Fede jugase estos partidos y al final me dio descanso». El domingo podría volver a ser titular.

Temas

Real Oviedo