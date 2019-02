Real Oviedo Anquela: «Lo hemos dado todo hasta el último segundo» El entrenador del Real Oviedo reconoció en sala de prensa que el objetivo era ganar el partido RAMÓN JULIO GARCÍA Oviedo Sábado, 23 febrero 2019, 21:04

Anquela reconoció en sala de prensa que el objetivo era ganar el partido, pero a pesar de no lograrlo afirmó que se iba satisfecho del comportamiento de sus jugadores.

El técnico aseguró que un partido como el de este sábado «el año pasado lo perdíamos siempre» y sin embargo en esta ocasión cree que supieron «competir desde el minuto uno hasta el final». En este sentido destacó que apenas les crearon peligro, salvo una ocasión de Zozulia y considera que eso «es mérito nuestro. Nos dejamos hasta la última gota de sudor en el campo» y concluyó que « el día que no lo hagamos que nos piten y nos digan lo que quieran».

El jienense, que reconoció que no sacó a Javi Muñoz para no correr riesgos con las tarjetas, espera que el equipo sea capaz de «seguir sumando y siendo un buen equipo de fútbol, esta es la línea». Precisamente incidió en eso «ser un equipo y de ir creciendo como tal».

Sobre el desarrollo del encuentro dijo que «nosotros siempre queremos ganar, no hemos podido. La segunda parte hemos tenido nuestras opciones pero no hemos acertado. Salvo los últimos cinco minutos no hemos pasado ningún agobio».

Pero insistió el técnico en que «esto es cuestión de luchar todos los días, trabajar, y si quieres un punto hay que trabajar. Delante teníamos un gran equipo que por eso va primero, no hay que darle muchas vueltas a eso».

Aunque estaba satisfecho por el juego de los suyos insistió en que «todavía quiero tener más el balón, jugar más y llegar por banda, pero hay momentos en los que se puede hacer y otros en los que no», pero siempre con la premisa de que se adapta a los jugadores que tenga «si tenemos gente para ello lo haremos, si no pues intentaremos competir».

El jinense insistió en la necesidad de «luchar todos los días, trabajar, y si quieres un punto hay que trabajar».Por encima de todo la lectura que hace del partdio de ayer es que «hemos estado bien en el campo. Estoy orgullosode cómo trabajan».

Uno de los aspectos que valoró especialmente el técnico es que no encajaron gol «es muy importante dejar la portería a cero» aunque inssitió en que le hubiera gustado «haber metido alguna de las que tuvimos».

Anquela considera que los seguidores azules que acudieron al Carlos Belmonte se fueron «orgullosos porque lo que tenemos que dar se lo damos».

El técnico explicó también que el hecho de que Omar Ramos apareciera en el once inical en lugar de Bárcenas se debió a un error.