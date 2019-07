Arribas llega para aportar experiencia Arribas golpea el balón durante un entrenamiento con Pumas en su etapa en el fútbol mexicano. / PUMAS El central, que la pasada temporada jugó en Pumas, se convierte en el tercer fichaje azul Libre tras acabar contrato en Pumas, el defensa se compromete con el conjunto carbayón para las próximas tres temporadas RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Miércoles, 31 julio 2019, 02:45

El Real Oviedo suma experiencia en la defensa con la incorporación del central Alejandro Arribas, que se convirtió ayer en el tercer fichaje del conjunto ovetense para la próxima temporada. El club anunció la contratación del jugador, que la pasada temporada militó en Pumas, México, con un acuerdo para las tres próximas campañas.

El futbolista, de 30 años, que llegó ayer a Oviedo, pasará esta mañana el preceptivo reconocimiento médico antes de firmar su nuevo contrato. Será presentado como nuevo jugador del conjunto carbayón a las 13 horas en el estadio Carlos Tartiere. En principio, el jugadores estará a las órdenes de Sergio Egea en el entrenamiento que el equipo tiene previsto mañana por la tarde.

El conjunto azul llevaba un par de semanas en contacto con el jugador, con el que alcanzó un acuerdo hace unos días. Pese a que contaba con ofertas importantes de otros equipos de la categoría, finalmente se decantó por la propuesta que le presentó Michu, que fue compañero suyo en la etapa de ambos en el Rayo Vallecano.

El futbolista madrileño valoró el proyecto presentado por el club carbayón por encima de la importante cantidad económica que le ofrecían equipos como el recién descendido Huesca, que era uno de los que le pretendía, y finalmente se vestirá de azul las tres próximas temporadas.

Las primeras palabras del nuevo jugador oviedista a los medios del club, tras anunciarse su fichaje, fueron para prometer «humildad, trabajo y compromiso». «Lo más importante siempre será ayudar al equipo», apostilló.

La llegada de Arribas al Real Oviedo está avalada también por Sergio Egea, que el pasado sábado, al ser preguntado por la posibilidad de la incorporación del central aseguró que se trata de un jugador importante al que conoce bien. «A Arribas le lleve a México», recordó el argentino, que estaba en Pumas cuando se incorporó el central.

Además, no ahorró elogios a la hora de referirse a él y dijo que se trata de «un ganador, gran central, un líder». Evitó entrar en más detalles porque la operación todavía no estaba cerrada y prefería esperar para no alimentar rumores.

El fichaje del equipo carbayón, el tercero tras los del extremo Sangalli y el también central Javi Fernández, cumple con los requisitos que el técnico se había marcado para reforzar el equipo, ya que siempre dijo que pretendía pocas incorporaciones, pero de calidad y que suban realmente el nivel competitivo de la plantilla.

El futbolista, natural de Madrid, se formó en las categorías inferiores del Rayo Majadahonda, club del que pasó al Navalcarnero. A lo largo de su carrera ha disputado más de 200 encuentos en la máxima categoría. De ellos, 172 en la Primera española, a los que hay que sumar los 47 disputados con Pumas en México.

Su debut en el fútbol profesional le llegó en el Rayo Vallecano, club del que posteriormente pasaría a Osasuna, siempre en Primera División. Luego se incorporó al Sevilla, con el que se proclamó campeón de la Liga Europa a las órdenes de Unai Emery. Su siguiente destino fue el Deportivo, donde estuvo tres campañas, todas ellas en Primera, antes de dar el salto al fútbol mexicano. En la última temporada no tuvo mucha participación en el equipo debido a una lesión en un brazo que le tuvo apartado del equipo.

La incorporación de Arribas al conjunto azul supone que Sergio Egea tiene ahora a su disposición a cinco defensas centrales, ya que su llegada se suma a Carlos Hernández, Javi Fernández y Christian Fernández. Sin embargo, lo que también permite al técnico es contar con Christian Fernández en el lateral izquierdo, posición en la que hasta ahora solo estaba Mossa, ya que el cántabro venía actuando en pretemporada como central. El cántabro es el único zurdo de los jugadores de la plantilla carbayona que pueden actuar en el centro de la defensa.