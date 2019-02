Christian: «Es un punto para estar satisfechos» Christian pelea con Zozulia durante el partido. / JOSEMA Bárcenas considera que el de ayer fue el mejor partido del equipo lejos del Carlos Tartiere en lo que va de la presente temporada R. J. G. Domingo, 24 febrero 2019, 04:14

Los jugadores del conjunto ovetense otorgan mucho valor al empate, tanto por el juego como por la entidad del rival. El defensa Christian Fernández aseguró que «este empate es para estar satisfechos» y lo toma como un punto y seguido «hay que pensar ya en el Lugo». Además, el cántabro reconoce el valor añadido del empate «nos valía por el 'gol-average'. Hay que saber manejarlo todo. Lo que no has hecho en 85 minutos, no puedes perderlo en 5», concluyó. También cree el cántabro que los dos equipos se han tenido «respeto».

En su opinión, el partido sirvió para demostrar que «el Oviedo puede competir tanto en casa como fuera» y explicó que «otros años, ese era nuestro talón de Aquiles». A juicio del cántabro, en el partido de ayer, demostraron «qué equipo queremos ser de aquí al final».

Por su parte, el panameño Bárcenas fue claro al asegurar que «ha sido de lo mejor del equipo fuera de casa. En la segunda parte, supimos a qué jugábamos» y destacó como en esa fase «apretábamos, recuperábamos muchos balones en campo contrario y creamos varias oportunidades que no pudimos concretar».

El extremo insiste en que lo importante es «ir día a día. Vimos la oportunidad de poder avanzar, lo hicimos en el segundo tiempo, pero no pudimos concretar. En casa es diferente. Sabemos que tenemos que darlo todo».