La ciudad deportiva del Real Oviedo avanza con paso firme

Chisco García Oviedo Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

No son pocas las ocasiones en la vida en las que hay que elegir entre lo urgente y lo importante y no siempre se toma camino correcto. El presidente estadounidense Dwight Eisenhower fue el creador de un cuadrante que distinguía entre los tipos de tareas que se afrontan. El Real Oviedo está pasando constantemente por esa situación y acertar a la hora de compaginar la toma de decisiones puede marcar la línea entre el éxito y el fracaso. El club se volcó en los dos últimos meses en la confección de una plantilla capaz de pelear en Primera División. Eso era lo más urgente. Al mismo tiempo, no quiere descuidar algo que es muy importante para el futuro de la entidad como es la ciudad deportiva y por eso ha intentado ir dando pasos que acerquen el momento de ver iniciadas las obras, a sabiendas de que los plazos a respetar no traerán novedades en el corto plazo.

El pasado 22 de julio se hizo público el documento de la evaluación ambiental estratégica, que corrió a cargo del estudio Dolmen Arquitectos SLP, Apilánez y Mortera SLP, como biólogos, y Alejandro Huergo, como departamento jurídico. En él se esbozaba lo que puede ser la nueva instalación oviedista, pero sólo se contemplaba la actuación sobre 175.000 metros cuadrados de los 350.000 que adquirió el Grupo Pachuca para fijar su nueva casa. En él se planteaba la construcción de seis campos de fútbol once, uno de fútbol siete y una pista cubierta para los partidos de fútbol sala, que ocuparían algo más de 95.000 metros. Además, se fijan 17.500 metros cuadrados de edificaciones y 13.500 para aparcamiento.

El principal cambio que se ha producido desde entonces hasta ahora es que los trámites que se están llevando para la aplicación del plan especial urbanístico, trámite indispensable para poder llevar a cabo el proyecto, afecten a la totalidad del terreno y no sólo a esa primera fase. Conseguirlo permitiría al Oviedo disponer de los permisos necesarios para seguir adelante en el futuro con la implantación del llamado 'modelo Pachuca', que no descarta replicar en Asturias su Universidad del Fútbol o los servicios médicos con los que cuentan en México.

Desde que Jesús Martínez anunció su intención de construir una ciudad deportiva para el club azul, siempre ha habido una obsesión con los plazos. El fracaso de los proyectos en Latores y La Manjoya ayudaron a comprender que no iba a ser sencillo y el Ayuntamiento de Siero apareció como alternativa y finalmente se llevó el gato al agua para ser la sede de la nueva instalación. Ahora, si ningún trámite se complica, la intención es que las máquinas puedan entrar a trabajar sobre el terreno en un plazo de nueve meses, para iniciar la construcción de los campos y los vestuarios que serían la prioridad en esta primera fase y darse más margen para el resto de equipamientos como serían el edificio de oficinas y la residencia para jugadores.

Proyecto en marcha

Uno de los principales avances se dio con la visita de los arquitectos del Grupo Pachuca a Oviedo. Ellos son los encargados del diseño del proyecto y acudieron para ver los terrenos en directo y compartir los planes con el despacho del arquitecto ovetense Alfredo Antuña, que será el encargado de dirigir el proyecto. Entre sus últimos trabajos se cuenta su participación en la remodelación del Palacio de los Deportes de la capital asturiana.

También hay avances con los encargados de ejecutar la obra. La empresa ovetense Esfer es la elegida para construir la instalación. Ellos fueron los responsables de las obras ejecutadas en el Carlos Tartiere la pasada campaña y además es uno de los patrocinadores importantes de la entidad. En la presentación de Leander Dendoncker, que se llevó a cabo en las oficinas de la empresa, fue el director general de la entidad, Agustín Lleida, el que se refirió a Esfer como encargado de ejecutar esas obras.

En fechas próximas está previsto un viaje de todas las partes implicadas en el proyecto a Pachuca para poder conocer en primera persona las instalaciones que el grupo tiene en el estado de Hidalgo y así tener una real de lo que es el deseo de los dirigentes aztecas para la nueva construcción que aglutinará a todos los equipos del Oviedo y terminará con años de dispersión por diferentes campos de la ciudad.

Temas

Real Oviedo