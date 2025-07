La ciudad deportiva del Real Oviedo nace con condicionantes

La futura ciudad deportiva del Real Oviedo sigue su curso con el silencio total de la entidad azul, pero con un procedimiento que ... empieza a arrojar luces sobre los plazos y trazos de lo que será la nueva casa del oviedismo, a la espera de que se le den los retoques definitivos por parte de los arquitectos que designe el Grupo Pachuca pero que ya estarán condicionados por el primer boceto expuesto en el documento de evaluación ambiental presentado la pasada semana ante el Consejería de Medioambiente.

Hasta ahora, el Oviedo no ha tenido más participación en los trámites que una exposición de las que serían sus necesidades y lo que sí ha hecho la entidad es firmar con los propietarios de la finca de la Belga un acuerdo de compra de los 350.000 metros cuadrados que hay disponibles, pero que está condicionado a que se dispongan de todos los permisos necesarios para ejecutar las obras y hay un plazo fijado y al que le restarían menos de 22 meses para convertirse en realidad.

El informe enviado a Medioambiente fue encargado por la sociedad Hermanos Peón, que adquirieron los terrenos donde se quiere ubicar la ciudad deportiva meses antes de que se abriesen las negociaciones con el Oviedo. En ese sentido, después de los fiascos de Latores y La Manjoya, los dirigentes de los carbayones apostaron por la prudencia. Cuando les llegó la propuesta de llevar la instalación a Siero supieron gestionar el enfado del Ayuntamiento de Oviedo e intentaron agotar las opciones de dejar la nueva construcción en el municipio, pero fue imposible ya que tanto El Asturcón como La Pixarra no encajaban en el plan económico del club. La cláusula incluida en el acuerdo pone a salvo a la entidad ante cualquier problema que se pueda generar.

Desde el consistorio sierense, su presidente, Ángel García, se implicó desde el primer instante en llevar la instalación a su territorio. No pudo hacerlo en los tiempos del Grupo Carso, ni tampoco en su primer intento con Pachuca, cuando se planteó la opción de utilizar El Requexón y ampliarlo utilizando otras zonas cercanas. El éxito llegó con la finca de La Belga.

Primer boceto

La principal aportación municipal está relacionada con los trámites administrativos y ahí García y su equipo han respondido en el primer envite. En apenas 50 días fue posible elaborar toda la documentación necesaria y eso se vio favorecido por la implicación de los políticos y de los técnicos consistoriales

La tramitación de la evaluación ambiental estratégica, que contó con los trabajos del estudio Dolmen Arquitectos SLP, Apilánez y Mortera SLP, como biólogos, y Alejandro Huergo, como departamento jurídico, exige la presentación de un borrador sobre cómo será la ciudad deportiva y aunque no sea el diseño definitivo sí que fija las condiciones en las que se deberá desarrollar el proyecto que quiera ejecutar el Oviedo. En ese documento se expone la construcción de seis campos de fútbol once, uno de fútbol siete y una pista cubierta para los partidos de fútbol sala, que ocuparían algo más de 95.000 metros. Además, se fijan 17.500 metros cuadrados de edificaciones y 13.500 para aparcamiento. Esos parámetros son susceptibles de ser modificados en la distribución o el estilo de edificación, pero no de manera sustancial, en los metros destinados a cada apartado, para poder cambiar sustancialmente la ordenación se debería iniciar de cero los trámites por lo que el proyecto final deberá ajustarse a ese primer boceto y pese disponer de una superficie similar a la empleada no podrá ser incluida en esta primera fase de construcción de la ciudad deportive.

La resolución de este primer trámite se espera para finales del mes de septiembre y a finales de año deberá ser presentado el documento de aprobación inicial del plan especial, que será cuando se pueda ver de forma más concreta los planes del Oviedo.

El presupuesto aportado, que elevaba el coste de la ciudad deportiva hasta los 49,5 millones de euros, también es una cifra aproximada y que puede variar al alza o la baja en función de los tipos de construcción que se ejecuten o de que se incluyan cambios en los metros destinados a edificaciones. Ese apartado también deberá ser ajustado por el Oviedo a la hora de elaborar su proyecto.