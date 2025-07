El Real Oviedo dobla la apuesta de su ciudad deportiva

Cuando el presidente del Grupo Pachuca, Jesús Martínez, habla del Real Oviedo siempre deja claro que el proyecto prioritario para él es ... el carbayón. El empeño en lograr el ascenso fue una muestra clara y hacer realidad el proyecto de la ciudad deportiva es el nuevo reto. La semana pasada se dieron los primeros pasos para ubicar la nueva instalación en Siero, pero los planes van mucho más allá de los 175.000 metros cuadrados anunciados ya que el club ha comprado la parcela entera, en total 350.000 metros, lo que permitirá al conglomerado azteca ampliar en un futuro todos los usos de su nueva instalación.

Desde su llegada a Asturias, hay una pregunta recurrente sobre las posibilidades de replicar el modelo que tiene el Grupo Pachuca en México en Oviedo y la respuesta siempre fue prudente, pero con el deseo de poder hacerlo realidad. Cuando Martínez se puso al frente del Pachuca comenzó el desarrollo de las instalaciones que hoy sin la envidia del fútbol mejicano. Todo empezó con ocho hectáreas de terreno que se fueron ampliando hasta las 40 que ocupan en la actualidad y por eso cuando se le planteó la opción de hacerse con una parcela de 35 hectáreas en el centro de la región no lo dudó y dio la orden de conseguir todo el terreno y que no haya cortapisas a la hora de poder crecer.

En el primer borrador presentado a la consejería de Medioambiente, se plantea la posibilidad de construir seis campos de fútbol once y uno más de fútbol siete, además de dotarlos de todas las necesidades deportivas en cuanto a vestuarios y clínica y también un edificio para oficinas y una residencia para futbolistas, el precio que se aportaba eran 49,5 millones de euros. Todo ello ocupará 175.000 metros cuadrados y todo el esfuerzo del club está puesto en ello y los planes pasan por poder iniciar las obras a finales de 2026, pero no quiere decir que ese sea el proyecto definitivo de la ciudad deportiva. El documento presentado no es del Oviedo y una vez que todos los permisos estén concedidos, se planteará el proyecto final en que ya participarán los arquitectos contratados por el Oviedo y que diseñarán la ciudad deportiva definitiva.

Más proyectos

Junto al desarrollo deportivo, el Oviedo se plantearía en el largo plazo copiar la forma de trabajar en las instalaciones del grupo en Hidalgo. Allí, lo deportivo convive con otras actividades que dan un empaque completamente diferente a Pachuca. Un hospital con 40 habitaciones, que además está homologado por la FIFA sirve para atender a los futbolistas profesionales y los de cantera, pero también se atiende todo tipo de especialidades, además incorpora a muchos de los estudiantes de la Universidad del Fútbol, que también proporciona profesionales del ámbito administrativo a las necesidades del grupo y es otro de los pilares del grupo ya que ha conseguido implantar una institución docente del máximo prestigio en el país azteca.

La residencia para jugadores tiene capacidad para albergar a 400 jugadores y está perfectamente equipada para atender todas las necesidades de los usuarios, con comedor propio y zonas para el estudio. Allí viven muchos de los jugadores que forman parte de una de las canteras más productivas del fútbol azteca y que le permite un control total sobre ellos. El primer equipo masculino tiene un edificio propio que le permite desarrollar su trabajo con la tranquilidad que necesita.

El Salón de la Fama del fútbol también se encuentra en ese espacio y es otra de las apuestas personales de Jesús Martínez que ya se trajo unas votaciones a Oviedo y quiere que la ciudad forma parte activa de un proyecto que ha ido ganando peso a nival internacional y que es un referente hoy en día.

Todos los planes estarán supeditados a concluir la primera fase, la que permitirá agrupar a todos los equipos del Oviedo en una misma ciudad deportiva, algo que nunca fue posible en los 100 años de historia del club y que se considera clave para el crecimiento de la entidad. El resto de los planes se desarrollarán en función de la disponibilidad económica y de la demanda que se pueda ir generando alrededor del proyecto diseñado para el Oviedo, sobre el que los responsables guardan un silencio sepulcral para evitar fiascos como los vividos en Latores y la Manjoya.