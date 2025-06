La promesa cumplida del Grupo Pachuca con el Real Oviedo

En tres semanas se cumplirán tres años del aterrizaje del Grupo Pachuca en el Real Oviedo y en ese período ha logrado lo que ... prometió. Fueron tres temporadas y cinco entrenadores los que hicieron falta para devolver al equipo carbayón a Primera División después de 24 años.

El desembarco de Jesús Martínez y los suyos se anunció el 13 de julio de 2022. En un comunicado conjunto con el Grupo Carso, se explicó que desde ese momento la gestión del Real Oviedo cambiaba de manos.

En la primera temporada se encontraron con todo el trabajo de la planificación deportiva hecho. En el banquillo estaba recién contratado Jon Pérez Bolo, mientras que el director deportivo era Tito Blanco. También la plantilla se encontraba prácticamente cerrada, por lo que únicamente de la cosecha de Pachuca llegaron algunos retoques: los mexicanos Aceves y Marcelo Flores, así como la incorporación de Sequeira en el mercado de invierno.

El equipo no empezó bien y Bolo solo permaneció once jornadas en el equipo oviedista. No solo salió el entrenador, sino que también fue destituido el director deportivo, Tito Blanco. El relevo en el banquillo supuso la llegada de Álvaro Cervera, mientras que para la dirección deportiva se ascendió a Roberto Suárez, que se sumaba a la figura de Agustín Lleida.

El conjunto azul acabó la temporada bien, pero alejado de las plazas de 'play off'. La siguiente temporada empezó con Cervera en el banquillo, pero no era un técnico del agrado de Jesús Martínez por su estilo de juego. A las seis jornadas fue destituido.

En cuanto a jugadores, el Grupo Pachuca empezó a ganar peso. Llegaron futbolistas del grupo como Colombatto, Seoane, Paulino, Alemao y Romario Ibarra . En el mercado de invierno lo hizo Homenchenko. Cervera solo estuvo seis jornadas en el banquillo. Su relevo en el banquillo fue Luis Carrión, con el que el equipo inició una remontada que le permitió entrar en la última jornada en el 'play off'. En la final los azules cayeron ante el Espanyol.

Luis Carrión decidió salir del club para entrenar en Primera a Las Palmas y el club encontró su relevo en Javier Calleja. La plantilla ya era más del estilo Pachuca con la llegada de jugadores como Fede Viñas, Chaira, Rahim, Hassan y Paraschiv. En el mercado invernal se sumaron Portillo, De la Hoz y Nacho Vidal.

A falta de diez jornadas, Jesús Martínez decidió pegar un giro de timón con la salida de Calleja y la llegada de Paunovic. Los números no pudieron ser mejores, ya que en catorce partidos solo hubo una derrota, cuatro empates y nueve victorias para ascender.