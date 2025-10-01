La CUOTA marca la línea de actuación con la ciudad deportiva del Real Oviedo en Siero

El futuro de la ciudad deportiva del Real Oviedo en Siero sigue despejando el futuro. Una vez enviado el documento de evaluación ambiental, ... la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) ha incluido en los informes unas indicaciones que son claves en el desarrollo global del proyecto. El máximo organismo autonómico del urbanismo no advierte problemas para el desarrollo de la primera parte de la nueva casa azul, pero con el matiz de que el plan especial con el que se está trabajando únicamente permitirá construir en un primer momento 1.200 metros cuadrados de edificaciones. Los terrenos de juego proyectados no entran en esos metros y el resto de las actuaciones que se quieran llevar a cabo en el futuro estarán supeditadas a una modificación del Plan General de Ordenación de Siero (PGO), para desarrollar en su totalidad los 350.000 metros adquiridos por el Grupo Pachuca.

Los plazos administrativos siguen cumpliéndose en base al calendario previsto. El pasado 22 de julio se presentó el documento de la evaluación ambiental estratégica, elaborado por el estudio Dolmen Arquitectos SLP, Apilánez y Mortera SLP, como biólogos, y Alejandro Huergo, como departamento jurídico. Una vez pasado el verano, está previsto que Medio Ambiente dé traslado al consistorio sierense de todas las alegaciones recibidas, para ajustar los futuros trabajos y en este punto es en el que se ha producido un avance que puede resultar clave en el futuro, con la inclusión de las recomendaciones de la CUOTA, que pueden evitar problemas y retrasos en la ejecución del proyecto.

Cuando el Oviedo tuvo noticia de los terrenos de La Belga, el club se planteó duplicar la inversión en terreno, lo que abría la posibilidad a implantar en Asturias el denominado 'modelo Pachuca', que abriría la puerta a la implantación de la Universidad del Fútbol o los servicios médicos que tienen en territorio azteca. La oportunidad de mercado facilitó la compra de 350.000 metros cuadrados, pero los planes iniciales sólo contemplaban un plan especial para intervenir en 175.000.

Se trataba de construir seis campos de fútbol once, uno de fútbol siete y una pista cubierta para los partidos de fútbol sala, que ocuparían algo más de 95.000, con 17.500 metros cuadrados de edificaciones y 13.500 para aparcamiento. Ahora, la idea es iniciar los trabajos con los campos de juego y emplear los 1.200 metros que se autorizarían en el plan especial para construir los vestuarios y las dependencias imprescindibles para empezar a utilizar la instalación. La idea es que esos trabajos arranquen en el plazo de un año.

El plan especial aún no está tramitado, pero una vez que el Principado entregue las alegaciones se podrá poner en marcha. Para el resto, será necesario un trámite más largo, como es la modificación del PGO de Siero, lo que no impedirá el inicio de los otros trabajos. Una vez sacado adelante ese trámite, el Grupo Pachuca ya podría pensar en la ejecución del resto de proyectos que tiene previstos y que ya han pasado por las manos de sus arquitectos y que trabajan de la mano del ovetense Alfredo Antuña. La empresa Esfer será la encargada de ejecutar las obras y antes de que finalice el año está previsto que todos los implicados viajen a México para conocer de primera mano lo que Jesús Martínez ha construido en el estado de Hidalgo. Además, el empresario azteca estará este mes en Oviedo para seguir avanzando en el proyecto.