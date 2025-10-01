El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Urgente Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
Jesús Martínez, dueño del club, durante una de sus visitas a El Requexón. Álex Piña

La CUOTA marca la línea de actuación con la ciudad deportiva del Real Oviedo en Siero

El club podrá empezar las obras en los plazos previstos, pero el desarrollo global del proyecto precisará de una modificación del PGO

Chisco García

Chisco García

Oviedo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 06:59

El futuro de la ciudad deportiva del Real Oviedo en Siero sigue despejando el futuro. Una vez enviado el documento de evaluación ambiental, ... la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) ha incluido en los informes unas indicaciones que son claves en el desarrollo global del proyecto. El máximo organismo autonómico del urbanismo no advierte problemas para el desarrollo de la primera parte de la nueva casa azul, pero con el matiz de que el plan especial con el que se está trabajando únicamente permitirá construir en un primer momento 1.200 metros cuadrados de edificaciones. Los terrenos de juego proyectados no entran en esos metros y el resto de las actuaciones que se quieran llevar a cabo en el futuro estarán supeditadas a una modificación del Plan General de Ordenación de Siero (PGO), para desarrollar en su totalidad los 350.000 metros adquiridos por el Grupo Pachuca.

