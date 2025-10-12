Colombatto crece en los planes del Real Oviedo

Chisco García Oviedo Domingo, 12 de octubre 2025, 22:46 Comenta Compartir

Santiago Colombatto se ha convertido en una pieza clave dentro de los planes del Real Oviedo desde su llegada. El argentino se ha ganado los galones en el centro del campo azul con todos los entrenadores que ha tenido y ahora empieza a crecer en los planes deportivos del equipo, una vez superados unos problemas físicos que le hicieron perderse la pretemporada. La llegada de Luis Carrión al banquillo puede ser su espaldarazo definitivo ya que en la anterior etapa lo convirtió en una de sus piezas clave y alcanzó un altísimo nivel de rendimiento.

Jesús Martínez tuvo siempre claro que quería a Colombatto en su proyecto del Oviedo. Después de muchos cambios en su carrera, el argentino firmó una temporada espléndida en el Famalicao portugués, jugando 43 partidos, anotando cinco goles y repartiendo siete asistencias. Eso le hizo querer llegar a alguna de las cinco grandes ligas europeas y apuró el mercado hasta el final. Una vez descartadas esas opciones, el centrocampista dio el OK a los azules y se anunció su cesión el 25 de agosto de 2023.

Era la víspera del primer partido de Liga, con Álvaro Cervera en el banquillo, y lógicamente no estuvo en la convocatoria. Debutó en la segunda fecha, visitando al Levante, y fue expulsado por doble amarilla a los 49 minutos. Se perdió el derbi de la siguiente jornada y desde ese momento sólo se quedó fuera del equipo una vez y fue por acumulación de amonestaciones. En total jugó 43 partidos: 37 en Liga, dos en la Copa del Rey y los cuatro de la promoción de ascenso. Acumuló 3.572 minutos, en los que marcó tres goles y repartió diez asistencias, lo que le sirvió ser elegido como uno de los mejores futbolistas del campeonato. Durante la temporada, Carrión llegó a definirle como «un líder dentro y fuera del campo».

Pese a la decepción de quedar a las puertas del ascenso, Colombatto siempre estuvo en los planes azules para confeccionar la siguiente plantilla. No falto un toque de revuelo en los días finales de mercado con una oferta desde Brasil que le tentaba para formar parte del Sao Paulo. El Grupo Pachuca intervino y le dio un plazo de 24 horas para que confirmase la oferta en los términos económicos que quería el grupo o si no seguiría en Oviedo o regresaría al León, que sigue siendo el dueño de sus derechos federativos. El futbolista aparcó su salida y Javi Calleja salió en su defensa de forma contundente: «Es un jugadorazo muy importante para nosotros y en ningún momento se puede dudar de su compromiso».

Los números lo confirmaron. Todo ese ruido le hizo quedarse fuera del equipo en las dos primeras jornadas de Liga, pero luego sólo se perdió un choque más y fue por acumulación de amonestaciones. Colombatto jugó 39 partidos de Liga, fue clave en los cuatro choques por el ascenso y también tuvo participación en el batacazo copero frente al Ávila. Acabó el curso con 44 partidos, en los que sumó 3.667 minutos, anotó 4 goles, dio tres asistencias y vio once amarillas.

Sin dudas

Una vez en Primera División no hubo dudas sobre su continuidad. Colombatto veía cumplido su sueño de estas en la cima del fútbol europeo y su continuidad se confirmó poco después de materializar el salto de categoría. Llamado a ser una pieza importante en los planes de Veljko Paunovic, una fascitis le amargó la pretemporada. No tuvo minutos en los amistosos y eso le hizo quedar sin minutos en las tres primeras jornadas de Liga. Se estreno jugando 32 minutos en Getafe y se quedó en el banquillo ante el Elche. Un minuto frente al Barcelona fue la antesala de su primera titularidad, en Mestalla, donde volvió a mostrar su nivel y se convirtió en pieza clave para el triunfo del equipo. Y también repitió titularidad ante el Levante. Sólo ha podido participar en la mitad de los ocho encuentros disputados hasta ahora y suma 197 minutos.

Ahora, está llamado a ser la pieza que acompañe a Dendoncker en el centro del campo y se anuncia una buena batalla con sus compañeros de línea, pero Carrión parece dispuesto de devolverle los galones de pieza fundamental y Colombatto no es de los que rehuya la responsabilidad.