La hoja de ruta de Luis Carrión

La segunda etapa de Luis Carrión al frente del Real Oviedo nace con la certeza de que el técnico catalán tratará de implantar su ... estilo, pero también con algunas incógnitas. La primera duda es si la plantilla que tiene el conjunto ovetense se adapta a su estilo. La segunda interrogante es si en Primera ese estilo es viable. Por último, debe despejar la incógnita de si su fallida experiencia al frente de Las Palmas le habrá hecho cambiar de ideas.

Hasta que no transcurran algunas jornadas no se sabrá si el técnico mantiene su hoja de ruta y si las circunstancias le permiten seguir aplicándolas.

De momento, en solo dos sesiones de entrenamiento, lo que se ha visto en los campos de El Requexón es bastante similar a lo que se veía hace un par de temporadas. El balón es protagonista del trabajo, ya que el control del juego es la base del juego de los equipos entrenados por Luis Carrión.

En la sesión preparatoria de ayer, sin los internacionales David Carmo, Rahim, Sibo y Fede Viñas, además de Brandon Domingues, David Costas y Cazorla, por precaución, los partidillos fueron la base del trabajo. El técnico se ocupó de tareas encaminadas al ataque. La salida de balón y los movimientos de los atacantes centraron el trabajo. Ahora la plantilla tiene descanso hasta el lunes.

Los sistemas que más ha utilizado en la anterior etapa y en los otros equipos a los que ha dirigido son el 4-2-3-1 y el 4-3-3. Un ejemplo de su vocación de tener equipos valientes y que sean ofensivos es que reconvirtió a Viti de extremo a lateral, algo parecido con Bretones, aunque en la fase decisiva del campeonato no contó con él. En la anterior etapa cada vez que el técnico tenía una duda se despejaba a favor de la opción más ofensiva.

Estilo

Un equipo que salga a ser protagonista en el juego

1Lejos de estar muy pendiente de los rivales y de tratar de adaptarse, la apuesta de Carrión pasa por tener un equipo protagonista, que salga convencido que puede controlar lo que va a ocurrir sobre el terreno de juego. El nuevo técnico del conjunto ovetense no se plantea grandes variantes en función del juego del rival y en cambio sí quiere un equipo con personalidad propia. La idea es que lo que pase sobre el terreno de juego sea más producto de los aciertos propios que de esperar los errores que pueda cometer el contrario. No es un técnico el catalán que suela salir a especular y esperar que el rival asuma el peso del juego. Aunque en su primera etapa en el conjunto ovetense no fue del todo así, los partidos suelen ser abiertos, lo que se denomina de ida y vuelta, y con las oportunidades repitiéndose en ambas áreas. En definitiva, no renuncia al intercambio de golpes.

Posesión

La gestión del balón es una de las armas fundamentales

2La idea de Luis Carrión es que el balón esté el mayor tiempo posible en poder de sus jugadores y que sea el contrario el que se tenga que preocupar de recuperarlo. Aunque tener el balón se identifica con el ataque, también es una forma de defenderse, ya que mientras está en las botas de los tuyos evitas tener que correr detrás de él. Además, la forma de atraer al rival y de buscar madurar las jugadas pasa siempre para Carrión por mover el balón de un lado a otro en busca de que aparezca una buena oportunidad de lanzarse al ataque. En su etapa anterior, optó en alguna ocasión por una pareja de mediocentros en la que uno de ellos era Cazorla. Eso era toda una declaración de intenciones sobre la idea de salir desde atrás con el control del juego. Al técnico no le importa que los suyos circulen todo lo que sea necesario, incluso en horizontal y hacia atrás, con la idea de que el rival se vaya descolocando y poco a poco vayan apareciendo oportunidades de meter una marcha más y buscar generar ocasiones de gol. Los centrocampistas son protagonistas en los equipos de Luis Carrión que tiene el denominado adn del Barcelona y nunca renuncia a la posibilidad de tratar de atacar y que los partidos sean en el campo contrario.

Ritmo

Partidos vivos siempre y con bastante intensidad

3Otra de las características del Real Oviedo en la etapa de Luis Carrión es que el juego tenía ritmo. Empezando por la forma de presionar al rival y siguiendo por las circulaciones de balón. En el entrenamiento de ayer el técnico insistía a sus jugadores en la intensidad en cada acción y en la necesidad de estar siempre en movimiento y ofreciendo alternativas a los rivales. Una de las ideas de Carrión es que no haya mucho tiempo para que los rivales piensen y puedan contrarrestar el juego de los oviedistas. Los encuentros se suelen hacer exigentes, pero partiendo de la base que con el balón cuesta menos correr que cuando no se tiene y hay que perseguir al rival. En este sentido el técnico pide a los jugadores de ataque una movilidad continua para que ofrezcan soluciones a sus compañeros a la hora de buscar una salida al balón. El técnico no quiere que ninguno de sus jugadores esté parado en cualquier momento del encuentro, da igual que sea en la fase defensiva que en la ofensiva. Esto exige que el nivel físico del equipo deba ser alto para ello y no es extraño que los partidos se vuelvan especialmente exigentes para los futbolistas de su equipo.

Dibujo táctico

El técnico se mueve entre el 4-2-3-1 y el 4-3-3

4A priori parece claro que el equipo de Luis Carrión partirá de mano con un dibujo de 4-2-3-1 o, en función de la disponibilidad de jugadores con un 4-3-3. Sin embargo, está por ver si con los jugadores que tiene en el Real Oviedo en la actualidad va a seguir haciéndolo. En defensa siempre suele apostar por dos centrales y dos laterales. En el caso de las bandas, además de atacar tienen que ser un argumento ofensivo con sus incorporaciones. La prueba de ello es que Viti y Bretones fueron sus principales opciones. En cuanto a los centrales, el técnico también les exige que no rehuyan el balón, ya que el portero juega en corto con ellos para el inicio del juego. En el centro del campo busca el equilibrio con jugadores que, además de sacrificio, sean capaces de mover el balón. Aunque Luismi jugó algunos partidos, tuvieron más protagonismo Colombatto y Seoane, que formaron muchas veces pareja. Incluso Cazorla estuvo como pivote. En las bandas al técnico le gustan jugadores que corten hacia el centro más que llegar a línea de fondo y centrar. Lo hacía con Masca y Dubasin. En el entrenamiento de ayer lo probó con Álex Forés, pidiéndole que ocupara una posición entre lateral y central para luego asociarse con el único delantero.

Presión

El equipo eleva la línea al campo contrario

5La idea de Carrión es que el equipo recupere el balón lo más cerca del área rival. La presión es en bloque medio-alto siempre como un ejemplo más de la intención de llevar la iniciativa. El robo tras pérdida es otro de los retos, para lo que el equipo siempre suele estar adelantado, aunque eso suponga algunos riesgos. Los rivales pueden sorprender y en el entrenamiento de ayer insistió en las vigilancias para evitar ese tipo de contraataques. El delantero centro es el primero que se tiene que esforzar por entorpecer la salida de balón del rival.

Talante

Cercano a los jugadores y con una actitud positiva

6Una de las características de la anterior etapa de Luis Carroón en cuanto al trato es que siempre tuvo una relación cordial y cariñosa con los jugadores. Su apuesta era por ser dialogante y tratar de convencer con argumentos antes que imponer su punto de vista y de dar demasiadas órdenes. Las bromas en los entrenamientos del equipo son habituales para el técnico catalán que intenta que la plantilla esté siempre unida y con buen ambiente en el día a día. También mostró cercanía con todos los estamentos del club e incluso con los aficionados. Era habitual su presencia en la plaza Pedro Miñor después de los partidos y allí departía con los seguidores azules. Su presencia en actos de la entidad era frecuente, así como en cualquiera que se le requiriera de índole social. Entre otras cosas, los entrenamientos eran casi siempre a puerta abierta y con presencia de aficionados y prensa, salvo en casos muy puntuales.