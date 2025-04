«El secreto para subir es tener buenos jugadores y que crean en lo que propones»

Iván Ania (Oviedo, 1977) tiene el corazón completamente azul, pero su profesionalidad le hace estar 100% involucrado en el proyecto deportivo del Córdoba. Bajo ... su batuta, el conjunto andaluz logró un brillante ascenso la pasada campaña y este año es una de las revelaciones de Segunda División. Tiene la permanencia atada, a falta de que sea matemática, y hay quien dice que pueden soñar con pelear por una de las plazas de playoff y no será él el que ponga límites a la ambición, aunque eso suponga tener que derrotar a su Real Oviedo el próximo domingo. Con la tranquilidad de tener asegurada una gran campaña, el que fuese un extremo zurdo capaz de poner en pie al viejo y al nuevo Carlos Tartiere apura los días previos a enfrentarse a Veljko Paunovic, con el que compartió vestuario tanto en la capital asturiana, como en Tenerife; no sabe si el futuro volverá a cruzar su camino con el azul de su corazón, pero tiene claro que ya es hora de dejar de ser el último goleador oviedista en Primera División, con aquella falta que anotó en Mallorca, pero que no alcanzó para salvar a su equipo. Es Iván Ania, el nuevo califa del Arcángel.

–¿Ha encontrado Iván Ania en Córdoba el sitio perfecto para demostrar el entrenador que es?

–Córdoba es una ciudad muy futbolera, una ciudad muy importante de Andalucía y de España y futbolísticamente es un sitio donde me siento muy querido, muy valorado que me han dado la confianza para poder sacar mi mejor versión. Tanto el público, como el club, la dirección deportiva me dieron la confianza total el año pasado cuando no empezamos bien y este año para respaldarme y apoyarme y de ahí que yo pudiera trabajar con la tranquilidad que te da saber que tienes ese respaldo.

–Está acostumbrado a llegar a plazas exigentes en situaciones complejas y sacarlas adelante ¿se plasma en el banquillo aquel carácter que tenía jugando?

–Soy una persona impulsiva, una persona de carácter y se lo intento transmitir al equipo, a veces es positivo, a veces es negativo porque reconozco que acelero al equipo, pero siempre desde que soy entrenador he intentado transmitir ya no solo el carácter sino lo que yo siento y como veo el fútbol. Creo que en casi todos los equipos lo he podido conseguir.

–Dicen que ascender es lo más complicado del fútbol y usted acumula tres ascensos en distintos equipos y categorías ¿dónde está el secreto?

–El secreto está en tener buenos jugadores, ese es el secreto. Tener buenos jugadores, proponerles algo que encaje a sus características y que crean en lo que les propones, para que crean en lo que les propones les tiene que gustar y luego se tiene que refrendar en que las cosas que tú digas que van a suceder, suceden, entonces los jugadores creen en ello, pero lo fundamental es tener buenos jugadores.

–Ya había dirigido al Racing en Segunda. ¿Siente que ahora se está descubriendo al verdadero Iván Ania entrenador?

–Sí. En aquel momento solo entrené quince partidos y no pude demostrar la capacidad que creo que tengo para entrenar en el fútbol profesional. El poder trabajar no desde la urgencia del resultado, que siempre son importantes evidentemente porque los entrenadores vivimos de los resultados, pero que creían en mí más allá del resultado, les gustaba lo que yo proponía y por eso ya no sólo que me respaldaran, sino que después de una derrota dolorosa en Huesca me ofrecieron la renovación.

–Les falta un punto para los 50, ¿se ven peleando por el play off?

–Tenemos que ir partido a partido, pero es evidente que el partido más próximo que tenemos es el del Oviedo y está claro que de ganar ya conseguiríamos ese primer objetivo que tenemos que es el de la salvación y luego lo que no podemos consentir es que nuestros pensamientos nos boicoteen o nos hagan renunciar a cosas que se pueden conseguir con las matemáticas, tenemos que ser ambiciosos, no ser conformistas. Hemos perdido muchos puntos en los últimos minutos, de no haber sido así estaríamos en una situación peleando totalmente el 'play off', ahora lo vemos a siete puntos de distancia, pero es evidente que por la ambición que tiene este equipo no va a renunciar voluntariamente a nada.

–¿Cómo se sobrevive en una categoría tan compleja y con tantos vaivenes clasificatorios?

–Viviendo el día a día, no pensando más allá del siguiente partido. Nosotros partimos con una desventaja que es ser un recién ascendido, que eso a muchísimos jugadores no le atrae a la hora de sumarse al proyecto del equipo. Partimos con una desventaja de presupuesto, porque cuando eres un recién ascendido lo normal es que tengas uno de los presupuestos más bajos de la categoría y apostamos por una idea de plantilla de gente joven con poca experiencia en la categoría pero que tuvieran hambre de unirse al fútbol profesional. Al principio nos costó, pero a medida que fue pasando la competición fuimos creciendo y ahora estamos en una situación que si nos la dicen hace tres meses a lo mejor hubiésemos dicho que es imposible, pero ahora es la realidad.

–¿Qué equipos le han sorprendido más esta temporada?

–Para bien el Elche, sabía de las cualidades de Eder Sarabia como entrenador, pero no es fácil implantar ese modelo de juego que él implantó en el Andorra y que ha sido capaz de implantarlo en el Elche, desde el punto de vista futbolístico si tuviera que decir un equipo que se merece ascender por el fútbol que a mí me gusta es el Elche. Luego, el Mirandés porque nadie pensábamos que pudiera estar ahí; me ha sorprendido el gran nivel que está dando el Huesca; después más o menos el Oviedo, el Almería, el Granada todos esos equipos que están luchando por el 'play off', pero todos pensábamos que iban a estar arriba.

–El domingo reciben al Oviedo, en la primera vuelta ya les ganaron, ¿qué significa el partido para usted?

–Para mí es un partido especial, quizás un poco más en el Tartiere que aquí en Córdoba, porque era la primera vez que iba a enfrentarme al primer equipo del Real Oviedo como entrenador rival pero claro que es un partido especial. Ya lo dije en la rueda de prensa de la primera vuelta, yo trabajo en el Córdoba, pero del equipo que soy desde que soy pequeñito es el Oviedo desde que tengo uso de razón. En el Córdoba estoy involucradísimo, estoy muy identificado, quiero mucho al Córdoba, pero es evidente que yo soy del Oviedo, aunque por mi trabajo estoy trabajando en el Córdoba.

–Se va a enfrentar a Veljko Paunovic que fue su compañero en el Oviedo y en el Tenerife. ¿Le había seguido como entrenador?

–Sí, le seguí desde que él fue campeón del mundo sub 20 con Serbia, luego sé que estuvo en Chicago, luego le perdí un poco la pista, vi que fue a Inglaterra después estuvo en México y el día que sale anunciado en el Oviedo para mí supone una alegría desde el punto de vista de que me considero amigo de él, no tenemos una relación diaria, pero sí que nos tenemos mucho cariño los dos, le utilicé alguna vez para saber de algún jugador, sobre todo serbio que estaba en cartera en alguno de los equipos en los que entrené y le pedí información y tenemos el contacto futbolístico, conozco a su familia desde la etapa de Oviedo luego coincidimos también en Tenerife y como entrenador valoro todo lo que ha conseguido.

–¿Qué le parece el Oviedo que está modelando? ¿Hay muchas diferencias con respecto al de Javi Calleja?

–Creo que ahora está todavía en proceso de adaptación, de encontrar mecanismos porque veo que en los tres partidos hubo fases distintas, incluso dentro del mismo partido. Modificó la presión, modificó el inicio, el propio partido de Éibar empezaron de una manera en la primera parte, luego en la segunda fue de otra manera, veo que incluso metió a Lucas de lateral izquierdo los dos últimos partidos, que ahora va a tener que volver a modificarlo porque entiendo que Lucas no va a estar disponible. Creo que está buscando, como hacemos todos los entrenadores cuando llegamos a un equipo, primero una reacción y luego conocer más profundamente la plantilla y a partir de ahí actuar, intentar que tu gusto futbolístico se adapte lo mejor posible a ese tipo de jugadores o a ese tipo de plantilla que tienes.

–¿Cuántas opciones le da de ascenso al Oviedo?

–Todas, dependen de sí mismos si ganan los 21 puntos que quedan ascenderán seguro. Tienen enfrentamientos contra rivales directos si les gana posiblemente les adelante a todos.

¿Qué sintió en 2014 cuando destituyeron a Carlos Granero y no le dieron la oportunidad de coger el primer equipo?

–En aquel momento sentí decepción y abrí los ojos, me di cuenta de que no era mi momento. Fue una decepción porque ya no es sólo el que no cuenten contigo, no es que traigan uno de fuera, es que suben al del juvenil, para mí eso fue un golpe duro y me hizo ver que no estaba dentro del futuro de los dirigentes en aquel momento. Cumplí un año más de contrato que tenía, porque no quería dimitir, ni irme de esa manera, pero una vez que terminó mi contrato decidí marcharme porque sabía que allí realmente no tenía posibilidades de crecer.

–¿Siendo una decepción, pudo ser también un impulso para darse cuenta de que tenía que hacer la carrera de otra forma a la que tenía en la cabeza?

–Si soy sincero, creo que el irme de Asturias me ha abierto muchas puertas. Asturias tiene un mercado para los entrenadores muy pequeño y cuanto más arriba estás, más pequeño todavía. Me di a conocer en Extremadura, luego me di a conocer en el Racing, luego en el Algeciras. El salir de Asturias me ha venido muy bien.

–Tiene contrato hasta 2026 en Córdoba cree que su futuro y el del Oviedo volverán a cruzarse?

–No pienso más allá de Córdoba, el año pasado tenía un objetivo que era ascender, este año tenía otro objetivo que era salvar al equipo y afianzarlo en el fútbol profesional y no sé lo que me va a deparar el futuro. Es evidente que cuando voy a los campos, mucha gente me recuerda y me dicen 'Iván Ania el que jugaba en el Oviedo', nadie se acuerda que jugué en el Tenerife o en el Rayo Vallecano, seguramente habrá alguno que se recuerde de los otros equipos, pero cuando escuchan mi nombre siempre lo vinculan con el Oviedo.