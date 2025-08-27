El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

David Carmo en una imagen publicada por el club griego Olympiacos.
Mercado de fichajes

David Carmo es el elegido para el centro de la defensa del Real Oviedo

El central zurdo angoleño tiene contrato con el Nottingham Forest y el Oviedo está a la espera del encaje económico de la operación

Ramón Julio García

Ramón Julio García

Oviedo

Miércoles, 27 de agosto 2025, 18:14

El Real Oviedo ya tiene claro cuál es su objetivo para reforzar el centro de la defensa. David Carmo, central zurdo, angoleño de 1,96 metros, que pertenece al Nottingham Forest y que la pasada temporada jugó como cedido en el Olympiacos griego. El club azul está tratando de cerrar la operación en estos momentos y si el encaje económico facilita las cosas llegará para cerrar el centro de la zaga.

Nacido en Aveiro en 1999, Carmo tiene nacionalidad angoleña y debutó con la selección absoluta en marzo de 2024 contra Marruecos. Tras pasar por la cantera del Benfica, recaló en el Braga y llegó a debutar con el primer equipo, antes de ser traspasado al Oporto en 2022 por 15 millones de euros. Tras jugar 28 encuentros con el Oporto se fue cedido por primera vez al Olympiacos y al término de esa temporada fue fichado por el Nottingham Forest, que lo mantuvo como cedido en el conjunto griego. En la temporada pasada jugó un total de 34 encuentros, incluyendo tres en la Europa League y sumó 2.450 minutos.

La operación sólo está a falta de que todos los números permitan encajarlo en el margen del tope salarial que hay reservado para esa posición. En principio, llegaría como cedido incluyéndose alguna opción de compra al término de la temporada.

En el momento en que se cierre esta llegada, se analizará la posibilidad de que uno de los centrales salga del equipo, siendo Oier Luengo el que más opciones tiene de salir. El vizcaíno cuenta con interés de muchos equipos de Segunda División y el Oviedo le abriría la puerta consciente de que tiene cotnrato hasta 2027 con la entidad azul.

