Chaira: «En Primera no se perdona»

El extremo marroquí se muestra convencido de estrenar el casillero de puntos contra la Real Sociedad

Ramón Julio García

Oviedo

Miércoles, 27 de agosto 2025, 15:09

Ilyas Chaira es una de las piezas claves del Oviedo en su regreso a Primera División y tiene claro que la nueva categoría no respeta a nadie: «Ya lo vimos contra el Madrid, cualquier error te perjudica. En Primera no se perdona. En el primer tiempo estuvimos algo más encerrados, pero después presionamos más arriba y lo necesitábamos. Fuimos a por el partido y se vio que llegamos más y que pusimos en más aprietos al rival».

Verse con el casillero de puntos a cero no es agradable, pero se ve cerca de solucionarlo: «No poder sacar puntos en estos dos partidos es duro, pero estamos confiados en que en este tercer partido sí podremos hacerlo. De ahí, para arriba. Contra rivales directos hay que sacar los máximos puntos posibles y creo que podemos hacerlo».

En dos partidos ya ha tenido tiempo para detectar diferencias con el resto de las categorías: «El ritmo y el juego, todo va más rápido. Hay que ser eficaz en las dos áreas. Ahora nos falta gol, pero creo que todavía no es para preocuparse. Lo importante es no perder el enfoque como equipo y creo que el equipo va a responder».

El vestuario azul ya mira al fin de semana y con ambición: «La Real Sociedad es un equipo al que podemos hacer daño. Hay que ir a por el partido desde el principio, tenemos que sumar los tres puntos».

La plantilla está viviendo muchos cambios, pero Chaira mantiene la calma: «Los nuevos fichajes se están adaptando bien, todos estamos en ese proceso. Vienen a ayudarnos. No me afecta mucho el final del mercado, yo estoy tranquilo con mi situación y no me incumbe, Al final, el que venga lo hará para ayudar y el que salga lo hará porque es lo mejor para él».

