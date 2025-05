La designación arbitral para el partido del domingo en Santander indigna al oviedismo

E. C.

Hay decisiones en el mundo del fútbol que llaman la atención y las designaciones arbitrales pueden llegar a generar mucho desconcierto. Eso es lo que ha pasado con la decisión del CTA de designar a Jon Ander González Esteban para dirigir el encuentro del próximo domingo en Santander. El colegiado vasco ha pitado en ocho ocasiones a los azules en Segunda División y no conoce la victoria. Enfrente, el Racing ha jugado diez encuentros con él de colegiado y ha ganado siete, empatado uno y sólo perdió dos. La afición del Real Oviedo está encendido con un árbitro que sólo les trae malos recuerdos.

Aunque los números son muy evidentes, hay dos momentos puntuales en la historia reciente que multiplican el cabreo. La pasada campaña, González Esteban fue el encargado de dirigir el derbi del Molinón. Llegaban los dos equipos en la lucha por jugar el playoff y el colegiado fue protagonista al no señalar una pena máxima sobre Sebas Moyano y por no atender la recomendación del VAR en un derribo de Varane sobre Paulino de la Fuente, que incluso después de ver en el monitor no sancionó, en una decisión pocas veces vistas antes en el campeonato.

En la temporada actual, también tuvo un episodio polémico con los azules. Fue en la segunda jornada, en Castellón. González Esteban vio un agarrón sobre Dani Calvo y señaló la pena máxima. Tras ser llamado por el VAR, corrigió su decisión inicial con un expresivo: «Venga va, vamos a quitarlo».

Las únicas victorias azules con él sobre el césped se remontan a Segunda B y la más reciente en una eliminatoria de Copa, en la temporada 2022-23, en el campo de la Gimnástica de Torrelavega.