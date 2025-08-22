El duelo irrepetible entre Real Oviedo y Real Madrid El conjunto blanco es accionista del Oviedo desde 2012 cuando invirtió 100.000 euros en la histórica ampliación de capital que salvó a la entidad azul

Iker Alegre, con Diego Cervero, a la izquierda, y el madridista Joel Johnson, celebra el gol que dio triunfo al Oviedo ante el Madrid C en 2012.

Chisco García Oviedo Viernes, 22 de agosto 2025, 22:35

Probablemente sea imposible saber el número de partidos que ha jugado el Real Madrid en sus 123 años de vida. Tampoco conocer el nombre de todos sus rivales. Pero lo que es seguro es que el encuentro de mañana será el primero y el único que el conjunto blanco dispute contra un rival del que es accionista. El presidente Florentino Pérez autorizó en 2012 la compra de 100.000 euros en acciones del Real Oviedo, en medio de aquella histórica ampliación de capital que salvó al club carbayón.

Mientras la temporada 2011-12 arrancaba cargada de incertidumbre para el Oviedo, el calendario llegó al mes de noviembre con la obligación de abrir una ampliación de capital que garantizase la supervivencia del club. El primer tramo, el que está reservado para los accionistas existentes, se cerró con apenas 60.000 euros recaudados, muy lejos de los dos millones que se habían fijado como meta para poner a salvo a la entidad.

Fue entonces cuando se abrió la fase libre de compra y cuando el oviedismo se convirtió en un fenómeno global. La ciudad se volcó, el fútbol internacional conoció la historia azul gracias a embajadores que brillaban en la Premier como Cazorla, Mata y Michu, y también por la implicación de Sid Lowe. Llegaban aportaciones de todos los puntos del planeta y el club caminaba a su salvación.

Hubo gestos muy notables y entre ellos destacó el del Real Madrid. Jorge Menéndez Vallina, que en aquella época era concejal de Deportes en el Ayuntamiento de Oviedo y luego terminaría como presidente de la entidad, hizo valer su buena relación con el director general del conjunto blanco, José Ángel Sánchez y Florentino Pérez autorizó la compra de 100.000 euros en acciones, lo que supuso un importante empujón a la ampliación en su primera semana de venta de títulos.

Las acciones adquiridas nunca fueron representadas por nadie del Real Madrid. La entidad madrileña las cedió al Ayuntamiento de Oviedo, que las unió a las que ya poseía de una ampliación anterior y el representante municipal se encarga de que estén presentes en las juntas generales.

En un mundo del fútbol en el que la multipropiedad comienza a abrirse espacio con ejemplos como el Manchester City, Red Bull y el propio Grupo Pachuca, no es habitual ver a clubes que invierten en otros sin pretender ningún tipo de intervención en la gestión y ese es el caso entre el Real Madrid y el Oviedo.

Las relaciones entre ambos clubes todavía se estrecharon más con la llegada al accionariado del Grupo Carso y Carlos Slim, con quien Florentino Pérez ya tenía contactos empresariales mucho antes de coincidir en el accionariado carbayón.

Al tiempo que se anunciaba esa inversión, el Real Madrid también envió una camiseta de Iker Casillas para que fuese subastada en busca de fondos para suscribir más acciones. Esa elástica fue entregada por la expedición del Real Madrid C, que jugó en el Tartiere en plena ampliación de capital, un partido con más de 20.000 espectadores en el municipal ovetense y que terminó con triunfo azul por 1-0, con un gol de Iker Alegre.

Ayudas deportivas

También hubo ayudas deportivas. En esa temporada 2012-13 llegó como cedido Josep Señé, que terminó convirtiéndose en jugador en propiedad de los azules y en la capital asturiana abrió su etapa de futbolista profesional y que esta temporada le llevará a defender la camiseta del Ibiza, uno de los favoritos al ascenso en 1ª RFEF, después de jugar el pasado curso en el Racing de Ferrol.

Con el equipo ya en el fútbol profesional. El Real Madrid accedió a la cesión de Lucas Torró, por petición de Fernando Hierro, que fue su entrenador en Oviedo, y desde la cantera blanca llegó Alfonso Herrero que llegó a convertirse en el guardameta titular de la primera plantilla.

El último jugador cedido por el conjunto blanco fue Javi Hernández. El zaguero llegó a Oviedo para reforzar el filial, pero Juan Antonio Anquela lo incorporó al primer equipo y disputó 26 partidos en la campaña 2018-19. Este verano estuvo en la agenda oviedista para reforzar el lateral zurdo, pero el fútbol árabe acabó por llevárselo.