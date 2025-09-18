La enfermería del Real Oviedo da un respiro a Paunovic En el entrenamiento de ayer Nacho Vidal realizó parte del trabajo, mientras que Chaira completó la sesión y estará listo para el domingo

La plantilla ovetense sigue preparando en El Requexón el encuentro del próximo domingo ante el Elche, en el que buscará sumar los primeros puntos a domicilio.

Ramón Julio García Oviedo Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:49

El entrenamiento de este jueves del Real Oviedo trajo buenas noticias para Veljko Paunovic, que se ha visto aliviado por la presencia en la sesión de Nacho Vidal e Illyas Chaira. Ambos apuntan a estar en condiciones para estar disponibles en el encuentro del próximo domingo ante el Elche (18.30 horas).

Sí está descartado el defensa central David Costas, que ayer no trabajó junto a sus compañeros. La molestia que le obligó a retirarse del campo el pasado sábado en el Coliseum no parece de gravedad, pero aconseja descansar esta jornada para evitar riesgos de una lesión mayor.

También seguirá siendo baja el centrocampista Ovie Ejaria, que se espera se pueda reincorporar a los entrenamientos la próxima semana y así estar disponible para el encuentro ante el Valencia.

Nacho Vidal, tras el fuerte golpe en la cabeza que sufrió ante el Getafe, realizó ayer la parte inicial de la sesión junto al resto de compañeros, pero se retiró posteriormente. Se trata de evitar que pueda recibir algún golpe en la zona de la contusión. Sin embargo, a falta de los dos últimos entrenamientos, todo apunta a que estará en condiciones de formar parte del once ante el equipo de Eder Sarabia. En el caso de que no fuera así, Lucas tendría la oportunidad de ser titular por primera vez esta temporada.

La mejor noticia para Paunovic es que Ilyas Chaira mantuvo el mismo ritmo de entrenamiento que todos los compañeros. El extremo sufrió un esguince de tobillo en el encuentro frente a la Real Sociedad y poco a poco se ha reincorporado al grupo.

La presencia de Chaira es importante para el técnico, ya que al no contar con Brandon Domingues, no tiene más que a Hassan y Brékalo para las bandas. El pasado sábado, como ya hizo en alguna ocasión durante la pretemproada, la solución fue poner a Ilic en el costado, pero está claro que esa no es la mejor posición para el serbio.

En principio, Chaira estará en la convocatoria y se quedará en el banquillo de inicio, pero a lo largo del encuentro podrá ser alternativa para dar descanso a cualquiera de los dos titulares. El que parece que mejor se puede adaptar a ambos costados es el croata.

No hay muchas dudas de que la ausencia de David Costas va a dar la oportunidad de ser titular a David Carmo, que ya fue su sustituto el pasado sábado. El angoleño es el único central zurdo de la plantilla y por eso parece probable que ocupe el lado izquierdo de la zaga. Dani Calvo, pese a ser diestro, viene jugando en las últimas temporadas por el costado izquierdo y podrá el domingo a volver a su posición más natural.

Igualmente, la ausencia de David Costas abre las puertas de la vuelta a la convocatoria de Oier Luengo. También da posibilidades a otro de los fichajes, Bailly, de poder estrenarse, en especial si en algún momento del encuentro la opción es jugar con tres centrales, algo que ya ha sucedido en varias ocasiones.

La otra ausencia para el domingo será la del delantero Fede Viñas, que se perderá también el partido ante el Barcelona, por la sanción de dos encuentros que recibió tras su expulsión ante el Getafe. Álex Forés y Salomón Rondón son las alternativas entre las que tendrá que decidir el técnico serbio para completar el ataque.