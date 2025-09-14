Nacho Vidal recibe el alta y se reincorporará a los entrenamientos del Real Oviedo esta semana Tras pasar la noche en un centro hospitalario de Getafe, el futbolista del conjunto ovetense ya regresó a Oviedo

Ramón Julio García Oviedo Domingo, 14 de septiembre 2025, 21:48

El partido del pasado sábado no será recordado ni por el resultado, ni por el juego del Real Oviedo, sino por el susto que supuso el golpe que recibió en la cabeza el lateral derecho Nacho Vidal, que pasó la noche en un centro hospitalario de Getafe.

El jugador regresó este domingo a Oviedo y, según explicó en un comunicado el club, «se reincorporará a los entrenamientos en función de las indicaciones de nuestro servicio médico». Todo parece indicar que estará disponible para el encuentro del próximo domingo ante el Elche.

La jugada se produjo en el minuto 8 del partido cuando el lateral derecho saltó para despejar un balón aéreo y Diego Rico, defensa del equipo madrieño, le arrolló, produciéndose un fuerte impacto entre las cabezas de ambos. Eso provocó una herida en la cabeza del oviedista, por la que manaba abundante sangre. También perdió la consciencia.

Fue trasladado a un centro hospitalario, donde estuvo en observación hasta ayer, cuando recibió el alta médica y regresó a Oviedo junto a uno de los fisios del equipo que le acompañó. El club hizo público el sábado por la noche un parte médico en el se informaba que el jugador «en una primera exploración se aprecia un fuerte traumatismo craneal». No obstante, el propio futbolista, el mismo sábado por la noche, mandó un mensaje tranquilizador en sus redes sociales. «Me encuentro mucho mejor, todo quedó en un susto. Gracias de corazón por los mensajes y por las muestras de cariño», afirmó el jugador. En principio, se espera que hoy esté en El Requexón con sus compañeros.